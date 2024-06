Martedì 11 Giugno 2024, 04:30

Ritardi, riconteggi e polemiche hanno ritardato il calcolo dei risultati per il primo turno delle elezioni amministrative di Palestrina. È stato, infatti, un pomeriggio sulle montagne russe quello dei due candidati del centrodestra che durante lo spoglio, mentre Igino Macchi (Pd e civiche) prendeva il largo con il 41% dei consensi, si sono contesi il secondo posto utile per il ballottaggio, con ripetuti sorpassi. Alla fine, salvo ulteriori riconteggi, l’ha spuntata Giuseppe Cilia (Forza Italia, Noi Moderati e civiche) che ha raccolto il 22,4%, un punto e mezzo sopra Eleonora Nuvoli (Fratelli d’Italia, Lega Salvini e Udc). Determinante, esattamente come cinque anni fa nell’elezione del sindaco Mario Moretti, è risultato il voto della frazione di Carchitti, che ha portato a Cilia 500 voti in più della Nuvoli.

FACCIA A FACCIA

Dopo un anno e mezzo di duro commissariamento, quindi, il 23 giugno prossimo a sfidarsi per la poltrona da primo cittadino saranno Igino Macchi, 73 anni, e Giuseppe Cilia, 62 anni, due ex assessori della Giunta di Rodolfo Lena dal 2009 al 2014. A dividerli, nella prima tornata, ci sono circa 20 punti percentuali, a favore di Macchi, e sarà fondamentale capire sia le strategie di tutti i protagonisti, in eventuali apparentamenti, che i flussi di voto che potranno spostarsi spontaneamente da una parte all’altra. Se da un lato, infatti, Cilia può contare sul voto di opinione del centrodestra che, orfano della Nuvoli, potrebbe scegliere di sostenere l’imprenditore dei trasporti, dall’altro Macchi può rivolgere le attenzioni nei confronti di Cristiana Polucci (8,4%, con Alleanza Verdi Sinistra e civica) e Ludovico Rosicarelli (7,3%, con una civica espressione di Azione) nel tentativo di ampliare la coalizione di centrosinistra. Tanta, però, è l’amarezza e lo sconcerto tra i fedelissimi di Fratelli d’Italia e Lega che si sono visti sfumare, nello stesso istante, oltre 3.000 preferenze prese alle Europee e smarrite in altri rivoli alle comunali. Va, infatti, evidenziato che dalle urne per l’Europa Fratelli d’Italia era uscito con 4.543 voti che, uniti ai 980 della Lega, attestavano a quota 5.500 il consenso ottenuto, dando grande ottimismo alla Nuvoli per la propria corsa verso il ballottaggio. Peccato che di quei voti, alla fine, ne siano rimasti meno della metà e la partita abbia preso tutta un’altra piega. Un esisto che riporta in auge il controverso percorso che ha portato i vertici di Fratelli d'Italia a scegliere in extremis il proprio candidato sindaco. La presenza dei soliti presidenti impreparati e approssimativi, ha fatto sì che in alcune sezioni lo spoglio sia andato avanti fino a tardissima sera, rendendo impossibile definire i numeri esatti, in particolare per le liste e i candidati consiglieri.