Ispettori Asl accusati di pretendere mazzette. Chieste condanne a 9 e 6 anni

Minacciavano i proprietari dei bar di multarli o far chiudere il locale. Poi, per soprassedere su presunte irregolarità delle attività commerciali, chiedevano ai titolari di pagare delle mazzette. Il pm di piazzale Clodio ha chiesto la condanna a 9 anni di reclusione per Gianfranco Fabrizi ea 6 anni per Giulio Bonella, entrambi all'epoca dei fatti contestati, nel 2013 e 2014, ispettori del dipartimento di prevenzione del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della Asl RmC, accusati di concussione.



LE ISPEZIONI

Prima il controllo rilevava delle irregolarità, poi scattava il piano: gli ispettori della Asl prospettavano ai titolari dei bar una multa o, nella peggiore delle ipotesi la chiusura dell'attività. Poi, per chiudere un occhio, chiedevano il pagamento di mazzette per cifre che andavano dai 1.500 euro ai 12mila. È stata questa l'accusa con il quale nel 2017 il pm di Erminio Amelio, ha chiesto il rinvio a giudizio dei due ispettori per concussione e di un terzo imputato, il vigile urbano Giorgio Agostini, con l'ipotesi di truffa, che nel frattempo è deceduto. L'indagine ha avuto inizio in seguito alla denuncia di uno dei commercianti. Le accuse mosse a Fabrizi e Bonella riguardano tre episodi di presunta concussione avvenuti tra il 2013 e il 2014 ai danni di un bar, una società di logistica e un'attività di import export situata nei quartieri di Tuscolano e Appio. Così, per non ricevere una multa alla titolare della logistica Fabrizi avrebbe detto: «Pagando 5mila euro si può aggiustare tutto – si legge nel capo d'imputazione – qui se non si può parlare non si può fare niente a questo punto ho le mani legate e devo fare il verbale». E, all'import export dove erano stati rilevati illeciti amministrativi, avrebbe detto di regolarizzare la pratica attraverso Agostini, che si sarebbe presentato più volte a ritirare somme di denaro in contanti per un importo totale di 12mila euro. Per il bar, invece, il braccio destro di Fabrizi, secondo quanto riferito dai denuncianti, era Bonella che, prospettando al titolare una multa redatta dal primo e la chiusura del locale, poi avrebbe chiesto 1500 euro,

LA DIFESA