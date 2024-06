Domenica 9 Giugno 2024, 06:55

Affluenza al rallentatore nella Capitale - ma è la prima volta che si inizia a votare di sabato pomeriggio, quindi non ci sono precedenti paragonabili - e più alta nei trenta centri dell’hinterland dove si vota anche per il Comune, a partire da quelli più grandi: Civitavecchia, Monterotondo, Palestrina e Tivoli. La prima giornata di voto per le Europee - le urne saranno aperte anche oggi, dalle 7 alle 23 - è iniziata con qualche difficoltà, a causa di diversi presidenti e scrutatori, per poi procedere regolarmente fino alla chiusura serale. Si sono quindi insediate tutte le 2.599 sezioni ordinarie di Roma, alle quali vanno aggiunte le 91 dedicate al voto degli italiani residenti all’estero, altre 6 per il voto degli studenti universitari fuorisede (tutte alla Sapienza) e, infine, le 212 sezioni speciali, i cosiddetti “seggi volanti”, divise in 30 per gli ospedali, 31 per le case di cura, 143 per le cliniche e 8 per le case circondariali. «Nonostante le maggiori difficoltà connesse alla novità del voto nella giornata di sabato, non è stata segnalata alcuna situazione di particolare allarme», confermano dal Campidoglio. A Roma sono chiamati alle urne 2.315.107 aventi diritto, tra cui 1.224.974 donne e 1.090.133 uomini.

LE DIFFICOLTÀ

Problemi si sono comunque registrati in diversi seggi: alcuni hanno iniziato le operazioni di voto in ritardo rispetto all’orario fissato (le 15), altri hanno aperto con due o tre scrutatori invece dei quattro previsti, oltre a presidente e segretario. Al lavoro nelle sezioni romane c’è un esercito di circa ventimila persone: 2.697 presidenti, altrettanti segretari e (almeno secondo gli standard abituali) 10.788 scrutatori. Il compenso per un presidente di seggio alle Europee è di 138 euro, mentre segretario e scrutatori percepiranno 110 euro e 40 centesimi. L’amministrazione comunale si era comunque premunita per le possibili assenze - con il coordinamento dell’assessore capitolino al personale, Andrea Catarci - reclutando circa 1.800 persone rimaste a disposizione della direzione dei Servizi elettorali per coprire le assenze, tra cui 550 funzionari comunali, 470 dipendenti e 350 tra istruttori e funzionari della polizia locale. Poi, ci sono i rappresentanti di lista (formalmente uno per ogni partito per ogni seggio elettorale) e i rappresentanti del sindaco (uno per gruppo di sezioni). Lo scrutinio per le Europee inizierà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto che è fissata per le 23 di stasera. Per le Amministrative, invece, l’appuntamento con l’apertura delle urne è fissato per le 14 di domani, con i risultati dei diversi Comuni della Città metropolitana che (salvo imprevisti) saranno sostanzialmente definitivi entro la serata.

LE FILE

Gli uffici dell’Anagrafe di via Petroselli sono stati presi d’assalto ieri mattina da centinaia di cittadini, tra cui tanti giovani, che avevano smarrito la tessera elettorale o chiedevano di aggiornare l’indirizzo dopo un cambio di residenza. I numerosi sportelli rimasti aperti per la tornata di voto hanno comunque funzionato a pieno ritmo e le richieste sono state evase in poco tempo. In fila anche diversi sostituti dei presidenti di seggio, per ritirare le nomine. Ritardi sono stati segnalati invece negli uffici municipali e in particolare al XIII (Aurelio), dove alcuni cittadini parlano di attese di ore per ottenere un duplicato della tessera. «Dipendenti comunali impegnati in file chilometriche per il ritiro delle nomine da presidenti di seggio in attesa per ore sotto al sole - attacca Fabrizio Santori, capogruppo capitolino della Lega - uno spettacolo indecoroso che si sta verificando anche nei municipi, per i cittadini per il ritiro delle tessere elettorali». Durante le operazioni di voto di ieri si è registrato anche un malore fatale: vittima un 63 enne che si è accasciato a sul marciapiede davanti a un seggio di Ostia, intorno alle 16,30. L’uomo è deceduto sul posto nonostante l’intervento dei sanitari, che hanno tentato invano di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre la polizia locale del X gruppo ha messo in sicurezza l’area, gestendo la viabilità nella zona.

