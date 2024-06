Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:46 - Ultimo aggiornamento: 06:57

Esaurita la tornata elettorale, rischia di cominciare quella dei ricorsi da parte degli esclusi. Nella circoscrizione Italia Centrale, poi, le cose si complicano per via del caos elettorale: a Roma infatti i risultati con le preferenze dei candidati sono circolati solo nella tarda serata di lunedì. E così, una volta conteggiate le schede capitoline, è arrivato il sorpasso alla curva finale di Marco Tarquinio su Alessia Morani per l’ultimo posto utile con vista Bruxelles. Finita qua? Non proprio, dato che fonti vicine all’ex deputata dem fanno trapelare la netta intenzione di Morani di fare ricorso per chiedere il riconteggio delle schede. L’ex direttore di Avvenire ha preso nella Capitale 14.104 preferenze, mentre Morani si è fermata a 8.678. Voti decisivi per scavare un solco tra i due, dato che alla fine in tutta la circoscrizione Tarquinio ha preso 42.016 schede mentre la sua rivale (espressione peraltro dell’ala riformista, totalmente contrapposta a quella di Tarquinio) si è fermata a 40.666.

Ma il fenomeno non riguarda solo la galassia Pd: in Avs, infatti, Massimiliano Smeriglio è arrivato dietro a Marilena Grassadonia (22.427 preferenze contro 24.628). E dunque se Ignazio Marino (primo classificato) tramite un gioco di seggi dovesse accettare di entrare in un’altra circoscrizione, scatterebbe un posto nell’Italia Centrale. Ma Smeriglio (europarlamentare uscente) ha annunciato al Messaggero l’intenzione di non avanzare alcun ricorso.

I pentastellati

In attesa delle proclamazioni ufficiali, nel Movimento 5 Stelle, tolta la capolista Carolina Morace (che ha portato a casa 31.610 voti personali) ha conquistato un posto per l’Europarlamento anche Dario Tamburrano (13.002 preferenze), già a Bruxelles tra il 2014 e il 2019. E capace di rimontare alla fine (proprio grazie al conteggio delle schede romane) circa 800 voti a Gianluca Ferrara. Anche l’ex senatore pentastellato di Portici, fermo a quota 11.646 voti, ha annunciato però al Messaggero la volontà di non fare ricorso.

Nel centrodestra, invece, non ci sono scenari simili: il consigliere del Municipio I Stefano Tozzi, che al momento sarebbe il primo dei non eletti di FdI, infatti, è arrivato a oltre 6mila preferenze dal consigliere della Toscana Francesco Torselli (42.883 preferenze contro 36.241). Stessa cosa in Forza Italia, dove dietro il fondano Salvatore De Meo è arrivata con ampio distacco Rossella Chiusaroli, responsabile di FI in Ciociaria (40.500 voti contro 24.271). La quale via social ha annunciato la resa: «Nonostante l'eccellente risultato, purtroppo, non è scattato per Forza Italia il secondo seggio nella circoscrizione centrale». Nella Lega, invece, in attesa di capire quale seggio accetterà il generale Roberto Vannacci, spera l’eurodeputata uscente Susanna Ceccardi (33.547 voti) mentre troppo staccato appare Mario Abruzzese (24.004 preferenze). I 76 eletti in Italia si insedieranno il 16 luglio, con la prima plenaria di Strasburgo. In attesa di capire quanti saranno sotto la spada di Damocle di un ricorso.