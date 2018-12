Roma, Raggi: «Bonificati accampamenti sulle sponde del Tevere»

«Dall'inizio del nostro mandato siamo impegnati per restituire decoro e vivibilità alle sponde del Tevere. Non ci siamo mai fermati e continueremo a farlo. Solo nell'ultima settimana abbiamo effettuato una serie di operazioni nei pressi dei principali ponti della città, per rimuovere rifiuti, giacigli o insediamenti di senza dimora e allontanare le persone presenti. Gli agenti del gruppo Pics della Polizia Locale hanno trovato in alcuni casi dei veri e propri accampamenti, con tanto di tende e suppellettili, dove vivevano anche dei grossi cani. Gli interventi, svolti in collaborazione con Ama, hanno riguardato in particolare ponte Mazzini, ponte Garibaldi e ponte Vittorio». Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi.



«Nel corso dell'operazione - continua - sono state rimosse siringhe, bottiglie e sette bici del servizio di bike sharing completamente distrutte, gettate sulla banchina da qualche incivile che non ha rispetto per i beni comuni. I soggetti allontanati dagli insediamenti sono stati affidati alla nostra sala operativa sociale che ha il compito di offrire alternative temporanee ai senza dimora che vivono in strada. Questi interventi di bonifica sul Tevere sono un vantaggio soprattutto per loro. Dormire sulle sponde del fiume li espone a una serie di rischi, soprattutto nella stagione invernale. E non possiamo accettare che ci siano famiglie, magari con anziani e bambini, che vivono in queste condizioni nel cuore della città»

