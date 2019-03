Sono ancora più del previsto. I dati definitivi dell'affluenza a Roma dicono che domenica quasi 107 mila persone si sono recate ai gazebo per eleggere il nuovo segretario del Pd, per l'esattezza sono 106.625.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha stravinto ottenendo 83.067 preferenze, pari al 77,9 per cento dei votanti; Maurizio Martina 9.941 (9,3 per cento); Roberto Giachetti 13.617 (12,8 per cento). © RIPRODUZIONE RISERVATA