A Roma i giovani dell'Associata tornano in piazza: confronto su 5 temi con Zingaretti

I giovani tornano in piazza per incontrarsi con le istituzioni. Domani, lunedì 27 giugno, dalle 17 alle 21, a Roma (in piazzale del Verano), torna l'Associata, un evento che da quattro anni raccoglie studenti e professionisti per proporre soluzioni per la Capitale.

Nell'edizione 2022 ci saranno cinque tavoli di confronto su lavoro, privacy, informazione, educazione sessuale e ambientale e sicurezza nelle città durante la notte.

In una plenaria, i partecipanti avranno modo di parlare sui lavori svolti con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «La nostra generazione deve imparare ad accogliere la complessità nella quale è immersa, iniziando a comprenderla e governarla consapevolmente – afferma il segretario dell’Associata Luca Onori – Ognuno di noi è chiamato oggi ad assumersi la responsabilità di indirizzare la società del domani verso il riconoscimento di diritti ancora da configurare, in continua evoluzione. È pertanto necessario approfondire e dialogare in uno spazio comune per poter dare il proprio peculiare contributo affinché la più ampia partecipazione possa essere realmente rappresentativa della sensibilità della nostra generazione».

«Il nostro non è un partito, ma abbiamo l'obiettivo di dare un contributo su diversi temi d'interesse, senza una bandiera specifica o una tessera - commenta Giovanni Crisanti, fondatore dell'Associata - Vuole essere un momento per una stagione nuova di confronto».