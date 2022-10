Fiumicino, “Volocity” ha effettuato il primo test: in elicottero dall'aeroporto a Roma con il «taxi volante»

Si è alzato in volo alle 9.56, all'aeroporto di Fiumicino, nella zona di Pianabella, il Volocity, l'elicottero elettrico, il cosiddetto taxi volante. E' il primo il test regolare in Italia del velivolo. Il volo, partito dal primo vertiporto, è durato 5 minuti e si è concluso alle 10.01. il test si è svolto durante l'evento «Un viaggio nel futuro - The Vertiport experience in Rome» organizzato da ADR. Il test di oggi è stato svolto a un anno dalla presentazione del primo prototipo di eVTOL in Italia. Negli ultimi dodici mesi, sono stati fatti progressi significativi dal punto di vista delle tecnologie di volo, della progettazione dei vertiporti e delle normative necessarie per consentire ai primi servizi AAM tra l'aeroporto di Fiumicino e la città di Roma di «spiccare il volo» entro il 2024.

L'aerotaxi da Fiumicino per Roma, primo volo a fine anno

Aeroporti di Roma, la sfida della sostenibilità tra led, eolico, fotovoltaico e ridotte emissioni al top d'Europa

Il pilota collaudatore di Volocopter, a bordo dell'elicottero elettrico Volocopter 2X, ha volato per 5 minuti eseguendo una traiettoria di volo «a 8 davanti agli spettatori, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità italiane competenti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e l'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV), che stanno svolgendo un ruolo centrale nel definire il futuro ecosistema AAM. L'aerotaxi elettrico di Volocopter è stato progettato per consentire ai passeggeri di effettuare voli rapidi e senza emissioni in ambienti urbani, sia su rotte terrestri particolarmente trafficate, sia sopra a flussi d'acqua. Le caratteristiche dell'aerotaxy rispecchiano la volontà di Atlantia e di Aeroporti di Roma di svolgere un ruolo pionieristico nel rendere praticabile e accessibile al pubblico la mobilità area urbana.