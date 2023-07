Incidente via del Mare, scontro tra due auto e una moto a Roma: due uomini in codice rosso, ferita una mamma. Strada chiusa

Due uomini in codice rosso e una donna ferita. È questo per ora il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto sulla via del Mare a Ostia. Un sinistro, di cui ancora non si sa la dinamica esatta, che vede coinvolte due auto e una moto.

Incidente sulla via del Mare a ostia: due uomini in codice rosso

A bordo della due ruote, che si è spezzata a metà, due uomini che sono stati portati con eliambulanza all'ospedale san Camillo e al Gemelli in codice rosso. In una delle auto invece c'erano dei bambini, la mamma è rimasta ferita a causa dello scontro. La strada è ora chiusa al traffico.