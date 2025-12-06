Uccide la nonna a martellate in casa a Ostia, fermato il nipote 30enne Lorenzo Vitali: bloccato a una fermata della metro

Ostia - Newsletter Ogni giorno alle 16:00 le notizie dal quartiere Iscriviti e ricevi le notizie via email

ROMA - Orrore a Ostia. Un'anziana è stata uccisa a martellate in casa. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. L'allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Molteni quando i vicini, sentendo le urla, hanno contattato il Nue 112. L'assassino si chiama Lorenzo Vitali, è del 1995.

LA FUGA

All'arrivo i poliziotti hanno trovato la donna di 80 anni a terra in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. Il giovane, che era scappato prendendo la metro, è stato bloccato poco dopo. L'ipotesi è che l'aggressione sia avvenuta durante una lite. Da chiarire il movente. Il 30enne si era allontanato prendendo un treno della Roma-Lido, poi è stato bloccato in viale Giustiniano Imperatore, in zona Ostiense, dove gli agenti grazie alla geolocalizzazione del telefono lo hanno individuato.

AGGRESSIONE ALL'ALBA

L’aggressione si è consumata questa mattina all’alba.

La madre del giovane non era presente in casa al momento del dramma, è tornata appena saputo della lite. Secondo i vicini, era la «prima volta che litigavano».