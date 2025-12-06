Uccide la nonna a martellate in casa a Ostia, fermato il nipote 30enne Lorenzo Vitali: bloccato a una fermata della metro

Ferito anche il compagno della madre del 30enne

di Camilla Mozzetti
sabato 6 dicembre 2025, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 12:30

ROMA - Orrore a Ostia. Un'anziana è stata uccisa a martellate in casa. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. L'allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Molteni quando i vicini, sentendo le urla, hanno contattato il Nue 112. L'assassino si chiama Lorenzo Vitali, è del 1995.

LA FUGA

All'arrivo i poliziotti hanno trovato la donna di 80 anni a terra in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. Il giovane, che era scappato prendendo la metro, è stato bloccato poco dopo. L'ipotesi è che l'aggressione sia avvenuta durante una lite. Da chiarire il movente. Il 30enne si era allontanato prendendo un treno della Roma-Lido, poi è stato bloccato in viale Giustiniano Imperatore, in zona Ostiense, dove gli agenti grazie alla geolocalizzazione del telefono lo hanno individuato.

AGGRESSIONE ALL'ALBA

L’aggressione si è consumata questa mattina all’alba.

Nell’appartamento della vittima si trovava anche il compagno della madre dell’uomo fermato con l’accusa di omicidio volontario. Anche l’uomo è stato ferito dal nipote, ma le sue condizioni non sono gravi tanto che a chiamare i soccorsi è stato proprio lui. Ora è al Grassi, con ferite all'orecchio. L’omicida pare fosse arrivato da qualche giorno a Ostia vivendo all’estero: le indagini sono in capo alla Squadra Mobile. 

La madre del giovane non era presente in casa al momento del dramma, è tornata appena saputo della lite. Secondo i vicini, era la «prima volta che litigavano».

