Serpente nel giardino di casa, allarme all'Infernetto. L'esperto: «Se morde, e la ferita si infetta, è necessario l'antibiotico»

Con la stagione estiva aumentano le segnalazioni di serpenti a Roma. Un utente ha condiviso su Facebook la foto di un rettile trovato morto nel giardino di casa all'Infernetto, nel quartiere Sud della Capitale. Dal post, ne è nata un'accesa discussione con altre persone che abitano nella zona. Sono emersi diversi video e altrettanti comportamenti di chi ha avuto un incontro ravvicinato con l'invertebrato.

Un serpente (in via di estinzione) in un appartamento: paura a Lecce

Serpente all'Infernetto, lo scontro sui social

C'è chi prende le parti del rettile. "Ogni anno leggo di vere e proprie stragi da parte di gente che si trova serpenti del tutto innocui in giardino e per paura li ammazza - scrive su Facebook un utente -.

Il proprietario

La persona che ha condiviso la foto non è spaventata. "Innocuo, però può raggiungere anche 160/180 cm. Mostra una certa aggressività se infastidito. Il problema è che si nutre anche di topi, per cui se morde devi fare una profilassi in via cautelare. É pur vero che poi se ne va da solo se non stuzzicato. Alcuni giorni fa nel giardino di mio figlio é stato notato dalle mie due nipoti di 6 anni e ogni tentativo per allontanarlo é stato vano perché attraverso il muro di cinta risaliva dentro. Mio figlio é stato costretto ad eliminarlo anche se è protetto perché in via di estinzione. Ha chiamato i carabinieri forestali che sono andati a prelevarlo".

Il parere dell'esperto

Stefano Micarelli, responsabile del rettilario al Bioparco di Roma, spiega che si tratta di un biacco. Se morde? "Basta disinfettare la ferita - sottolinea - o, se si teme che si possa essere infettata, una copertura antibiotica".