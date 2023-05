Roma pensa alla tutela della disabilità: per il “Dopo di noi” intesa tra municipi e Asl

E’ stato firmato il Protocollo tra la Asl Roma 3 e i municipi X, XI e XII sul “Dopo di noi” riguardante la tutela dei disabili gravi. Il Protocollo è stato sottoscritto dai Presidenti del X municipio Mario Falconi, dell’XI Gianluca Lanzi, e del XII Elio Tomassetti unitamente al Direttore Generale della Asl Roma 3 Francesca Milito. «L’obiettivo del progetto 'Dopo di Noi' è rafforzare le operazioni tra la Asl e i municipi finalizzato a garantire la maggiore efficacia dei progetti di assistenza individuale a persone con grave disabilità - ha spiegato la delegata del Sindaco Giuseppina Maturani - Abbiamo fortemente voluto realizzare il progetto, il primo di questo genere a Roma, perché poter vivere autonomamente una volta venuto meno il sostegno delle famiglie è un diritto che vogliamo rendere sempre più fruibile, accessibile ed efficace».Il protocollo firmato avrà validità triennale e prevede nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento della collaborazione interistituzionale in atto, come previsto dalla legge 112/2016.

Il documento introduce alcune novità che potenzieranno il lavoro svolto dall’equipe, composta da assistenti sociali, medici e psicologi, che ha il compito di elaborare progetti personalizzati concordati con famiglie ed utenti.

Con la previsione inoltre nuove forme di collaborazione operativa per l’effettiva realizzazione dei progetti “su misura”, e la creazione di una mail dedicata per il monitoraggio dei progetti attivi. La Conferenza Locale Sociale e Sanitaria Asl Roma 3 ha anche espresso parere favorevole al “Protocollo d’Intesa per l’inclusione sociale e la promozione della salute in ambito scolastico” fortemente sostenuto dall’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari. Il Protocollo promosso dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale istituisce una collaborazione tra Municipi, Asl Roma 3 e Ministero dell’Istruzione finalizzata, tra l’altro, alla riduzione del disagio sociale, dell’abbandono scolastico e alla promozione della salute.