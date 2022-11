Roma Lido, treni fermi e navette prese d'assalto. I pendolari: «Abbandonati senza un avviso». Cosa sta succedendo

Un brutto risveglio oggi per i pendolari della Roma-Lido, con treni fermi dalle 5 di questa mattina e navette prese d'assalto. A causa di un'interruzione di corrente la linea è stata bloccata per un lungo tratto per diverse ore e dall'ultimo aggiornamento (ore 10.20) risulta ancora parzialmente chiusa. Ad aumentare i disagi, si legge nel gruppo facebook dei pendolari della Roma - Lido, il fatto che i canali ufficiali di comunicazione Astral - Cotral (che gestiscono il servizio) non abbiano dato comunicazione tempestiva dei problemi in corso.

Lo stop ai treni e navette prese d'assalto

Lo stop ai treni è iniziato alle 5 di questa mattina e ha riguardato un lungo tratto compreso tra Acilia e Lido Centro. Il servizio ha subito rallentamenti anche Acilia e Roma e tra Colombo e Lido Centro. Attualmente i treni non circolano tra Lido Centro e Vitinia.

«Nessun treno partito direzione Piramide dall'inizio del servizio. Solo una navetta messa a disposizione. Nessuna comunicazione sui canali Cotral Astral» si legge in un post facebook delle 7 di mattina che segnala l'assenza totale di servizio a partire dalle 5. Al suo arrivo, il primo bus sostitutivo è stato preso d'asssalto dai pendolari rimasti a piedi all'alba. Per alcune ore un solo bus ha fatto la spola nel tratto chiuso.

Ostia, scambio di droga dai finestrini delle auto: scoperto ad Acilia il “drive in” dello spaccio

I pendolari: «Lasciati allo sbaraglio senza avvisi»

Ad aggravare la situazione, la scarsità di comunicazione da parte dei canali ufficiali, che ha creato caos tra i pendolari rimasti a piedi. Lo stop alla linea è stato segnalato con ritardo, così come le informazioni sulle navette sostitutive e sui tratti chiusi. Unica via per capire cosa stesse succedendo sono stati il passaparola e le comunicazioni sul gruppo facebook. «Ostia Antica chiusa, zero informazioni su Astral, un foglio indicava il passaggio di navette su via dei Romagnoli senza specificare che era lo 04» si legge in un commento che esemplifica bene la confusione e che si è generata nelle stazioni della linea.

Progetti in ritardo, a rischio i fondi per la Roma-Lido. In bilico anche la Roma-Viterbo e altre opere per 10 miliardi