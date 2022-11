Domenica 27 Novembre 2022, 00:03

Due morti e tre feriti, un bilancio pesantissimo l’altra notte sulla A-12, a 4 chilometri dalla Roma-Fiumicino. A perdere la vita sono stati due uomini: un 80enne di Roma senza fissa dimora e un 36enne del Bangladesh, che con un collega aveva da poco trasportato il pesce sul litorale. Dei tre feriti, due sono in prognosi riservata in ospedale. Sulla ricostruzione dell’incidente drammatico hanno lavorato per ore e ore gli agenti della polstrada di Cerveteri e Ladispoli. Ben cinque i mezzi coinvolti in due incidenti ravvicinati sulla Roma-Civitavecchia, in direzione della Capitale. Il primo poco dopo l’una. «Abbiamo avuto un piccolo tamponamento, siamo in autostrada nei pressi di Maccarese», il senso della telefonata fatta ai responsabili della ditta dai due lavoratori asiatici che si erano scontrati senza conseguenze con il camper guidato dall’80enne. Un impatto di lieve entità insomma, con i due scesi dal camion frigo per sincerarsi delle condizioni dell’anziano il cui caravan era finito pericolosamente di traverso sulla corsia di sorpasso. Anche altre due auto proprio per questo motivo avevano arrestato la marcia, accostandosi sulla corsia di emergenza per allertare subito i soccorsi e aiutare quelle persone a piedi sulla carreggiata.



IL DISASTRO



Subito dopo il disastro quando, poco prima delle 2, l’autista di un tir ha travolto tutti, colpendo il camper, il furgone e sbalzando i due asiatici nella scarpata. Nella carambola è stata centrata in pieno anche una delle due vetture, con una donna rimasta incastrata nell’abitacolo. Sono morti sul colpo il 36enne bengalese, finito oltre il guard rail, mentre il suo amico 40enne lotta tra la vita e la morte al San Camillo di Roma con diverse fratture al bacino e agli arti inferiori. Non ce l’ha fatta purtroppo nemmeno il conducente del camper, romano senzatetto. Lascia la moglie (con la quale si sarebbe lasciato da sei anni) e una figlia. Gli investigatori hanno faticato per risalire alle sue generalità non trovando inizialmente i documenti. La donna 30enne invece si trova al Policlinico Gemelli. Viaggiava sulla A12 con il marito e la loro bambina di 4 anni, tutti e due miracolosamente rimasti illesi. Non è in pericolo di vita nemmeno l’autista del mezzo pesate, un 27enne italiano di origine campana, ricoverato per accertamenti al Grassi di Ostia. Avrebbe riportato solo una contusione alla mano. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas e i vigili del fuoco con diverse squadre per aiutare la polizia stradale cerveterana agli ordini del comandante, Claudio Paolini. In particolare i pompieri della 26A di Marina di Cerveteri, la 8A di Monte Mario e la squadra della Pisana.

Fiumicino, giallo del tassista morto a Coccia di Morto: cadavere in mare recuperato dai surfisti



LE INDAGINI



Da stabilire se i mezzi fermi sulla carreggiata avessero segnalato in modo adeguato la loro presenza e se i feriti e tutte le persone scese indossassero il giubbotto catarifrangente. Pezzi di lamiera ovunque, il camper distrutto e accartocciato, gli interni sparsi sull’asfalto per diversi metri e sangue dappertutto. Di fronte a tutto ciò si sono trovati i soccorritori intervenuti e gli agenti della polizia stradale, che hanno chiuso la strada fino alle 9 del mattino di ieri. Inevitabili le ripercussioni per il traffico con gli automobilisti costretti ad uscire a Maccarese-Fregene e prendere strade alternative per raggiungere Roma.

Ostia, incidente frontale in via Chigi: gravi i conducenti, ricoverati in codice rosso