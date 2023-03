Roma, il piano rifiuti nel X municipio: pronte 68 telecamere e 18 fototrappola mobili

Presentato, dopo essere stato annunciato la settimana scorsa, il piano integrato di sicurezza e decoro che vede la partecipazione congiunta di di Roma Capitale, X Municipio, Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale. Sono pronte ad essere installate18 fototrappola mobili e 68 telecamere per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti nelle zone più sensibili del municipio. Le telecamere saranno collegate alla Sala Sistema Roma ed in parte dotate di sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) per il riconoscimento avanzato dei dati dei veicoli (numero di targa, marca, classe veicolo, nazionalità, velocità, revisione, copertura assicurativa), un sistema di avvistamento utile anche alla prevenzione di incendi nella Pineta di Castelfusano. «Si tratta di un piano che parte innanzitutto dalla conoscenza delle infrastrutture esistenti, abbiamo infatti avviato un monitoraggio puntuale delle tecnologie attualmente in uso e della loro posizione, istituendo di fatto una cabina di regia tra istituzioni e forze dell’ordine in grado di coordinare l’acquisizione delle informazioni, la manutenzione degli impianti e l’intervento in caso di illeciti» è quello che ha dichiarato il Presidente del X municipio Mario Falconi.

Con le telecamere dislocate nelle principali stazioni ferroviarie e nei maggiori snodi di viabilità, sarà anche possibile individuare i veicoli che sono soggetti a segnalazione da parte degli organi preposti, quali ad esempio veicoli rubati, smarriti non assicurati o non revisionati. Le telecamere invece posizionate nella pineta di Castelfusano verranno controllate da una centrale operativa in loco, il sistema dia avvistamento vede la collaborazione tecnologica di Leonardo Spa per lo sviluppo di un’infrastruttura in grado, attraverso la triangolazione delle immagini provenienti dalle telecamere e l’utilizzo di una mappatura satellitare dell’area, di individuare in maniera puntuale la localizzazione di principi di incendio, consentendo così di intervenire in tempi utili a prevenirne il divampare. «Il nostro Municipio ha competenza per oltre il 25% del verde pubblico in gestione alla totalità dei Municipi, una superficie vastissima che va tutelata e protetta grazie ad un controllo più accurato possibile, per il quale continueremo ad investire in mezzi e tecnologie - ha concluso il Presidente Falconi - vogliamo far passare un messaggio chiaro e netto, zero tolleranza nel nostro Municipio per illeciti e criminalità, per tutelare al meglio i nostri cittadini e salvaguardare l’ambiente».