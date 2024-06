Martedì 4 Giugno 2024, 23:23

Per passare inosservato, si è avvicinato all’ingresso dell’ufficio postale fingendo una telefonata. Non appena ha varcato la porta d’ingresso, si è armato di pistola minacciando clienti e personale: «Mani in alto questa è una rapina». Così il bandito ha tenuto in ostaggio clienti e impiegati, una rapina lampo: in una manciata di minuti il rapinatore ha “incassato” un maxi bottino da 300 mila euro. L’allarme è scattato poco dopo le 10 del mattino negli uffici di via Casalecchio di Reno a Vitinia, quartiere alla periferia sud della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti.

IL COMPLICE

Gli investigatori hanno subito raccolto le testimonianze dei clienti e degli impiegati. Quindi hanno proceduto con il sequestro delle immagini di video sorveglianza.

I filmati hanno confermato quanto riferito e ottenuto un primo parziale identikit del bandito che ha fatto irruzione con il viso travisato. «È un italiano - hanno precisato i clienti ancora sotto choc- e parla con un forte accento romano». Ancora: gli agenti hanno accertato che il bandito è poi scappato in sella a uno scooter. Un complice, il secondo uomo, lo aspettava poco distante dagli uffici postali con il motore acceso. Per tutta la mattinata gli investigatori hanno attivato posti di blocco lungo la via Ostiense e la via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia e direzione Eur. Ancora: sono state analizzate le telecamere di video sorveglianza della zona nel tentativo di ricostruire la via di fuga della banda. Le ricerche sono andate avanti per diverse ore ma dei fuggitivi non c’era più alcuna traccia. Le indagini si stanno ora allargando ai giorni precedenti il colpo: il sospetto dei poliziotti è che i rapinatori abbiano studiato il luogo e le possibili vie di fuga.

Ieri dunque, sarebbero andati a colpo sicuro. Più di un sospetto secondo chi indaga. Come mostrano registrazioni degli occhi elettronici delle Poste, il bandito fingeva di essere al telefono: «Uno stratagemma per non farsi inquadrare dalla telecamera» spiegano i poliziotti. Che precisano: «Si tratta di banditi esperti perché hanno agito in pochissimi minuti. Chi ha fatto irruzione all’interno, sapeva come muoversi». Ecco perché gli agenti stanno analizzando, e confrontando, le immagini sequestrate ieri con quelle di altri colpi messi a segno nelle ultime settimane nel quadrante sud della città.

Anche se: «Queste bande - concludono- nel tentativo di confondere le indagini, sono solite spostarsi nei diversi quadranti e nelle diverse periferie».

Un’indagine complessa dunque, senza indizi e senza tracce da seguire, ma la caccia ai rapinatori è aperta.

