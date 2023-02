Martedì 21 Febbraio 2023, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 07:41

Hanno nascosto il drone in una delle case di fronte e per giorni hanno registrato orari e spostamenti dello spacciatore. Un lavoro delicato per gli agenti della Polaria di Fiumicino il cui obiettivo era sorprendere il pusher con le dosi di stupefacenti. E per non insospettirlo, hanno attivato la telecamera del drone monitorando da remoto tutto ciò che avveniva. Solo quando hanno visto l’uomo attivarsi, e il via vai al cancello di casa aumentare, hanno fatto scattare il blitz. A quel punto le squadre della polizia hanno circondato l’abitazione e dopo un inseguimento, finito sui tetti, con l’uomo che tentava di disfarsi della droga, sono scattate le manette e il sequestro della droga. Oltre un chilo di cocaina. Insieme al pusher è scattata la denuncia anche per il cliente che aveva appena acquistato la dose.

LA SOFFIATA

Gli accertamenti sono scattati la scorsa settimana in via dell’Idroscalo a Fiumicino, lungo il litorale romano, dove erano stati segnalati movimenti sospetti all’interno dell’abitazione sorvegliata da cani da guardia, tre pitbull. Anche per questo i poliziotti hanno stabilito un piano di intervento, tecnologico e alternativo, per incastrare il pusher. «Gli agenti, anche se in borghese, avrebbero comunque attirato l’attenzione del sospettato e dei cani se appostati nelle vicinanze della casa. Il quadrante non offriva alcuna possibilità per organizzare appostamenti. Attivando un aeromobile a pilotaggio remoto - cioè il drone - invece, eravamo certi di poter agire indisturbati. Dopo i primi appostamenti abbiamo infatti notato che non usciva mai da casa, quando arrivava il cliente si avvicinava al cancello, si scambiavano soldi e bustina dalle sbarre del cancello e rientrava» spiegano gli investigatori.

Così hanno studiato il quadrato e la mappa dell’Idroscalo attraverso il drone in volo nei pressi della casa dello spaccio. L’occhio elettronico è passato inosservato tanto che i piloti-poliziotti hanno subito individuato la posizione migliore per il dispositivo: nella fase finale dell’operazione, lo hanno nascosto proprio in una delle case di fronte a quella del sospettato.

A notte fonda hanno telecomandato il dispositivo fino al balcone della casa sfitta. Da quella posizione, con la telecamera accesa, hanno perciò registrato orari e spostamenti prendendo nota di ciò che accadeva lungo via dell’Idroscalo. Centrando l’obbiettivo di passare inosservati. Quando - da remoto - i poliziotti hanno notato che nell’appartamento del pusher il via vai dei clienti era sempre più frequente, hanno fatto scattare la trappola. L’operazione è stata avviata la scorsa settimana con le auto della polizia, e pattuglie in borghese, che hanno circondato l’abitazione dell’uomo proprio mentre stava avvenendo lo scambio con un cliente. L’ultimo. Un’operazione lampo durata appena una manciata di secondi: «Il piano era stato studiato fin nei minimi dettagli - spiegano i poliziotti - una volta usciti allo scoperto, sono state chiuse tutte le vie di fuga per chiudere il cerchio delle indagini. In questo caso è stato determinante l’utilizzo del dispositivo che ha consentito di accertare cosa accadeva nell’abitazione».

LA FUGA

L’uomo, alla vista delle divise blu, ha tentato la fuga salendo sul tetto. Durante la corsa ha provato anche a disfarsi dello stupefacente lanciando le dosi proprio dal tetto. Era comunque troppo tardi: gli agenti hanno recuperato le dosi mentre i colleghi procedevano con l’arresto. Anche il cliente ha cercato di scappare, ma gli agenti lo hanno bloccato a pochi metri dall’auto. Ogni via di fuga perciò è stata chiusa e i fermati sono stati portati in commissariato a Fiumicino dove sono state formalizzate le accuse. Gli agenti della Polaria hanno poi recuperato il drone-poliziotto, utilizzato per l’operazione speciale.