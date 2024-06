Sabato 8 Giugno 2024, 00:28

Primo fine settimana estivo e a Ostia è previsto l’assalto al mare con i patiti delle spiagge di Capocotta e Castel Porziano alle prese con problemi di viabilità e con appena un paio di pattuglie della polizia locale del gruppo Decimo Mare. A vigliare e regolare la circolazione, dalle 2 di oggi pomeriggio, ne sono previste solo due. Una sul lungomare e l’altra sulla Litoranea dove si teme il caos verso i Cancelli. A complicare la situazione c’è infatti la riattivazione della linea 07 verso il mare, quella sospesa per i lavori dei ponticelli al confine tra Ostia e Torvaianica. Dopo le reiterate proteste dei pendolari da oggi torna il bus che arriverà fino all’ottavo cancello, farà manovra nello spiazzo realizzato ad hoc e tornerà indietro verso la stazione Colombo della Roma Lido. Per consentire l’inversione di marcia all’altezza dell’ottavo cancello sono stati installati due semafori, uno per senso di marcia, che provocheranno inevitabilmente disagi alla circolazione e a fluidificare il traffico saranno presenti due caschi bianchi. Ma non solo. Sempre dalla stazione Colombo parte anche il minibus che arriverà a Capocotta e Campo Ascolano, a Torvaianica. Sarà, insomma, un fine settimana all’insegna del caos sulle strade.

COPERTA CORTA

I pochi agenti in servizio sono impegnati nella chiusura di piazza Regina Pacis e delle strade limitrofe per il Gran Galà della Moda che si svolge questa sera. L’organico della polizia locale a Ostia è, insomma, una coperta troppo corta, soprattutto in estate. È sufficiente la chiusura di una strada ad alto scorrimento per il crollo di un albero, un incidente oppure evento programmato in concomitanza con l’assalto delle spiagge di lidensi e romani, che inevitabilmente qualche servizio rimane quasi del tutto scoperto. L’atavica carenza di agenti viene potenziata da Roma con l’arrivo di appena tre nuovi “pizzardoni” degli ottocento vincitori del concorso appena terminato. Una decisione che nella costa capitolina ha lasciato di stucco un po’ tutti. Dai cittadini ai rappresentanti della politica fino al sindacato. Tutti unanimi nel ricordare a Roma Capitale come Ostia non sia una periferia, ma rappresenta la sua costa, una risorsa naturale ed economica importante anche in visto dal Giubileo del prossimo anno.

POLEMICHE

Andrea Bozzi, capogruppo lista Calenda, parla di «scelta scandalosa» e di «ennesima umiliazione per il nostro territorio. Agli agenti del Decimo Mare sono delegati anche il servizio sulla Colombo, fino a qualche tempo fa di competenza del Gpit». Per questo ha presentato una mozione in consiglio municipale affinché il presidente Mario Falconi solleciti «l’assegnazione al Decimo di almeno cinquanta nuovi caschi bianchi». Proteste anche da parte dei lidensi che temono la sosta selvaggia con le macchina abbandonate sui marciapiedi e davanti ai passi carrabili. «Sarà un inferno senza un minino di controllo e, come al solito, a pagarne le conseguenze siamo noi residenti». A chiedere il potenziamento di personale e non solo quello degli agenti locali è anche la Cisl Funzione pubblica. «Servono anche tecnici, istruttori amministrativi, insegnanti, assistenti social – dice Raffale Paciocca, rsu Fit Cisl - occorre investire in risorse umane, strumentali, economiche. La polizia locale ha bisogno di ripristinare un rapporto residenti e agenti diverso e superare l'invecchiamento della età media dovuto ai blocchi del turn over. Ora la possibilità esiste e occorrono risposte serie nella distribuzione del personale neo selezionato».

