Ostia, riapre il tratto di via Vasco de Gama chiuso da anni: bonificati i garage delle case popolari

I garage delle case popolari di via Vasco De Gama 140 e 142 sono tornati agibili dopo il lavoro di bonifica. Appena verranno completati i lavori di messa in sicurezza di alcune parti della facciata verrà aperto definitivamente il tratto stradale antistante l’edificio.

«Finalmente è stato attivato l'iter burocratico per aprire il tratto all’altezza del civico 140/142 di via Vasco De Gama chiuso da molti anni. Sono stati completati i lavori di bonifica degli impianti fognari del garage, la riapertura della sede stradale avverrà con la messa in sicurezza delle mantovane, dei frontalini dei balconi» è quello che è stato annunciato con una nota dagli assessori al Patrimonio e Lavori pubblici, Guglielmo Calcerano e al Bilancio e Politiche abitative, Giuseppe Sesa, unitament al Presidenti di Commissione dei Lavori pubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo e delle Politiche sociali e abitative, Mirella Arcamone.

«Il lavoro per la bonifica dell'impianto fognario del garage - si legge nella nota - era un intervento atteso da decenni dai cittadini, questione affrontata durante le commissioni. Dopo via delle Azzorre 316, un'altra situazione risolta nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria su edifici di Edilizia residenziale pubblica portata a termine».

Da anni i locali garage di questi immobili versavano in uno stato di degrado a causa della presenza di liquami provenienti da perdite nelle condutture rotte, riconducibili anche al guasto e assenza delle necessarie pompe di sollevamento. L'intervento è consistito in una riqualificazione degli ambienti mediante autospurgo. «Sono state inoltre disostruite, laddove possibile, anche alcune condutture esistenti mediante canal jet, sostituite invece intere tratte di tubazioni fognarie - continua la nota - istallate anche dieci nuove pompe di sollevamento (perché mancanti o guaste) e dieci nuovi quadri elettrici a norma dotati di allarmi di segnalazione di casi di avaria/malfunzionamento».

Inoltre a seguito della commissione congiunta dell’8 marzo presieduta dai presidenti delle commissioni Di Matteo e Arcamone e del successivo sopralluogo fatto il 22 marzo con il Dipartimento valorizzazione delle politiche abitative e Dipartimento lavori pubblici e risorse per Roma è stato preso l'impegno della messa in sicurezza e controllo delle impalcature con la presa in carico dei lavori strutturali. Proprio a seguito di questi sarà possibile procedere alla riapertura del tratto di strada di via Vasco de Gama.