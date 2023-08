Messo in sicurezza il piazzale della Stazione Lido centro ad Ostia

Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di installazione degli archetti parapedonali nel piazzale della Stazione Lido Centro. »L’iter è iniziato lo scorso 09 gennaio con la proposta approvata in commissione e dal Consiglio municipale poi è iniziato la parte burocratica» spiega il il presidente della Commissione Lavori pubblici del X municipio Leonardo di Matteo. «Oggi con la loro installazione abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per la sicurezza dei cittadini e per migliorare le condizioni di lavoro degli autisti delle linee bus della azienda pubblica Atac e del gestore privato Roma Tpl oltre che aumentare il decoro urbano dell’intera area» ha continuato Di Matteo. Dal mese di gennaio l’area ha visto una vera e propria rivoluzione. Il progetto ha visto, l’adeguamento di nuovi capolinea delle linee c19 , c4 e c13 e del transito delle linee bus 05, 05B e 062 direzione Ostia Levante in via delle Vele portando più sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale. Altri punti importanti, sono stati, lo spostamento del posteggio taxi, la realizzazione di aree di parcheggio per motocicli, ciclomotori e bici (con rastrelliere di vari colori). «Una nuova riorganizzazione degli spazi – ha proseguito Di Matteo – che rende il piazzale più sicuro per i cittadini e per gli operatori/autisti del Trasporto pubblico locale.

La funzione dei parapedonali è da considerarsi importantissima in quanto abbiamo potuto realizzare dei camminamenti protetti nelle aree dei capolinea delle linee 04, 06 e 014 e nell'area di transito delle linee bus 05 05B 062 direzione Ostia ponente in grado di guidare il flusso dei fruitori del Trasporto pubblico locale verso gli attraversamenti pedonali. Abbiamo anche provveduto a togliere la plancia per affissioni pubblicitarie situata sul marciapiede adiacente i parapedonali in quanto divenuta nel corso degli anni una struttura fatiscente. Sarà sostituita e avrà una collocazione diversa. Prossimo intervento previsto è l'installazione delle pensiline nel capolinea e nelle fermate di transito delle linee bus di via delle Vele e nell'area del capolinea della linea bus 04. Si va avanti in questa direzione – ha concluso Di Matteo - consapevoli di aver conseguito un ottimo risultato avendo dato risposte che da tanto tempo attendevano sia il Comitato di quartiere di Lido Centro che le Rappresentanze dei lavoratori ( R.S.U.) delle aziende di trasporto. Un grazie particolare va all'ufficio Speciale Decoro di Roma Capitale per la messa in opera dell'installazione degli archetti parapedonali i quali hanno garantito più sicurezza e decoro urbano».