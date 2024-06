Gran Gala della moda, al via l'8 giugno: Valeria Marini sarà la madrina della 22esima edizione

Il Gran Galà della Moda quest'anno avrà un'ospite speciale: si tratta della show girl Valeria Marini. Giunto alla 22esima edizione, l'evento si terrà l'8 giugno nella piazza della cattedrale Regina Pacis di Ostia Lido.

La manifestazione patrocinata da Roma Capitale Assessorato Grandi Eventi e dal X Municipio, è ideata e condotta da Carlo Senes.

Una serata dedicata alla moda con la presentazione delle migliori collezioni tra le quali l’alta moda di Edran con una performance in tecnopera , nuovo genere in arti integrate, insieme per il sociale.

Le sfilate

Immancabile la linea mare 2024 di Femminilità con la collezione Triumph e la linea bimbi di Robe Colorate con i suoi 50 bambini in scena. Dalla Calabria arriva la grande stilista Fina Scigliano con la collezione Fina Creations per proporre il suo brand Italiano.

Special Guest sarà lo stilista in arrivo da Londra Giuseppe Laciofano con il brand Poet Lab inoltre arriveranno dall’Ucraina gli abiti della stilista Oksana Karavanska e dallo Sri lanka gli abiti Batik di Bellezza.



Anche in questa edizione ci sarà uno spazio dedicato ai giovani con gli stilisti dell’accademia Mam di Maria Maiani e l’Istituto Ugo Foscolo di Ostia Lido; due collezioni meravigliose realizzate dalle giovani stiliste in esclusiva per questo evento.

Gli ospiti

Molti sono gli ospiti presenti alla serata tra i quali la bellissima Maria Monsè ed in rappresentanza Istituzionale parteciperanno l’Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, Il Presidente del X Municipio Mario Falconi, l’Assessore alla Cultura del X Municipio Antonio Caliendo.



«Ostia deve essere al centro della città. Al Gran galà della moda ci saranno personaggi importanti, dalle accademie a volti noti dello spettacolo. Ci tenevamo molto come Amministrazione a contribuire all'organizzazione di questo evento.

Credo che dobbiamo stravolgere la narrazione su Ostia, deve esserci una comunicazione positiva per il mare di Roma, se lo meritano i cittadini. Dal Giro d’Italia, con migliaia di persone a vedere i corridori e in piazza ad assistere agli spettacoli gratuiti, alle tante altre iniziative che vengono fatte ogni settimana. Dobbiamo parlare di più delle cose belle che accadono a Ostia, lo vogliono e lo meritano anche i cittadini» ha detto Alessandro Onorato, Assessore alla moda, turismo, sport e grandi eventi di Roma Capitale.



L'intrattenimento

Le collezioni si alternano con le coreografie del corpo di ballo capitanato dalla bella e brava Barbara Raselli di Art In Motion . Particolare attenzione è stata dedicata al make- up curato da Face Place Academy con l’Art Director Pablo Gil Cagnè con uno staff di oltre 15 truccatori; le acconciature sono seguite da Roberto Ceccarelli di Dacci Taglio.



Una regia curata da Vincenzo Marinangeli della Frame 360 e dalla produzione di "Canale Dieci" insieme al gruppo di fonici, tecnici luci, audio e cameramen.

Il tutto coordinato per due ore di spettacolo con il supporto della Coreografa di moda Valentina Blandino con la curatrice del bak stage Paola Desini con le sue collaboratrici; responsabile del Back stage Cristina Parrillo e il suo staff.

I riconoscimenti

Nel corso della serata verrà consegnato un riconoscimento dal Dirigente del X Commissariato di PS Dott.ssa Maria Sironi al Sovrintendente Capo Gianmarco Taccola per essersi contraddistinto nella sua attività giornaliera; un altro riconoscimento sarà consegnato dal Presidente dell’Ordine dei Medici Dott. Antonio Magi alla Dottoressa Giuseppina Magnanti, Medico di Base, per la sua attività svolta.

L'evento vedrà la partecipazione straordinaria dell’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andrii Yurash e l’ambasciatore dello Sri Lanka.