Ostia, la fortezza rinascimentale di Tor Michele assediata dai rifiuti. «Zona di alto pregio, va bonificata»

I cittadini e i rappresentanti municipali di Ostia, invocano la bonifica ed il rilancio dell’area di Tor San Michele ormai abbandonata e adornata da una grossa quantità di materassi, carcasse di vecchi elettrodomestici e bottiglie di vetro e plastica. La fortezza di Tor San Michele situata nel quadrante a sud della Capitale è circondata da distese e distese di rifiuti. “E’ una zona di alto prestigio culturale che non può essere lasciata nelle condizioni in cui si trova. Quell’area andrebbe innanzitutto bonificata e messa in sicurezza e poi andrebbe anche approntato un piano che ne consenta il rilancio, ha commentato Monica Picca, capogruppo della Lega in municipio X, con altri rappresentanti del consiglio municipale e con alcuni cittadini ha recentemente preso parte ad un sopralluogo organizzato proprio a ridosso della fortezza.

Una fortezza rinascimentale

Inaugurata da papa Pio V nel 1568, Tor San Michele era stata progettata da Michelangelo Buonarroti.

Il monumento, di pianta ottagonale, serviva a svolgere una duplice funzione. Con i suoi 18 metri di altezza doveva assolvere al compito di monitorare ciò che avveniva sulla costa e, al tempo stesso, aveva l’onere di essere una struttura militare a servizio della Rocca di Ostia. Il sito, di cui è responsabile la Soprintendenza di Stato, è assegnato in affidamento ad un’associazione e, a differenza della zona circostante, non versa in condizioni di degrado.