Vuole fare colpo sulla fidanzata, sale sul parapetto del Pontile di piazza dei Ravennati a Ostia, si tuffa in acqua, ma finisce su uno scoglio. Ora il turista marchigiano di 33 anni è ricoverato in coma farmacologico, ha alcune vertebre rotte e una lesione spinale ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale romano San Camillo, dove è costantemente monitorato dai medici. L’episodio risale alla sera di sabato scorso.

COME È AVVENUTO

Sono da poco passate le 8 e la coppia, in vacanza nel litorale romano, ha appena cenato in un locale della costa. È una sera di inizio estate. La temperatura è gradevole e i fidanzati decidono di fare una passeggiata al Pontile. Scherzano tra loro, poi l’uomo per fare colpo sulla sua dolce metà sale sulla balaustra.

«Guarda cosa sono disposto a fare per te, per dimostrarti il mio amore – avrebbe detto l’uomo dopo averle lasciato il telefono cellulare per evitare che si bagnasse – non credi che abbia il coraggio?», e si tuffa in mare convinto di riemergere dopo pochi secondi. In quel punto l’acqua è bassa, ma lui non può saperlo. Si butta faccia avanti e finisce su uno scoglio. L’impatto è tremendo. Rimane immobile con il viso parzialmente immerso in acqua. In un primo momento la donna non si preoccupa. È convinta che il fidanzato stia facendo lo spiritoso, che stia fingendo un malore per allarmarla e verificare la sua reazione. Passano i secondi, lei lo chiama una prima volta e non ottiene risposta. Quegli istanti diventano sempre più pesanti, e poi inizia a temere il peggio. Lui, nel frattempo, non dà segni di vita. È agonizzante. La giovane capisce che qualcosa non va. Grida il nome dell’uomo che non accenna alcuna reazione.

Intanto le urla attirano l’attenzione dei tanti lidensi e romani che in quel momento affollano piazzale dei Ravennati. «Vi prego aiutatemi – avrebbe detto sotto shock la ragazza – il mio fidanzato è lì sotto e non si muove. Lo chiamo e non mi risponde. Ho paura che gli sia successo qualcosa di brutto, che sia ferito e non riesca a tornare su», continua a ripetere piangendo disperata. Quindi la chiamata al 118 che in pochi minuti arriva al Pontile e porta il trentatreenne al vicino ospedale Giovan Battista Grassi. I medici si rendono conto che la situazione è seria, le condizioni del paziente sono gravi. Non sono sicuri che riesca a farcela.

LE INDAGINI

In poche ore viene trasferito al San Camillo, dove l’equipe sanitaria decide di sottoporlo a coma farmacologico, monitorandolo costantemente. Intanto dal nosocomio viene chiamata la polizia di Stato del distretto Lido che tra mille difficoltà riesce a rintracciare i testimoni e ad ascoltarli.

Tutti riferiscono la stessa versione. Qualcuno avrebbe effettivamente notato un uomo salire sulla balaustra del Pontile e tuffarsi in mare. I poliziotti sentono anche la fidanzata che, sebbene sconvolta, racconta nel dettaglio ciò che è appena successo. In poche ore gli agenti cristallizzano l’episodio. Non ci sono dubbi: nessuno ha spinto l’uomo dal parapetto. Si è tuffato da solo. Aveva bevuto qualche birra, ma lo aveva fatto a stomaco pieno. Non era dunque ubriaco.

LA PROGNOSI

La prognosi è riservata e il trentatreenne, italiano ma di origine albanese, non è ancora fuori pericolo. Per tutto il pomeriggio di ieri si sono rincorse notizie, tutte successivamente smentite dai medici, prima di un ulteriore peggioramento e poi addirittura dell’esito fatale per la vita dell’uomo. Se riuscirà a salvarsi non è escluso che potrebbe rimanere paralizzato.

Moira Di Mario

