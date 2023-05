Domenica 21 Maggio 2023, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 10:18

Sono al palo da mesi i lavori di riqualificazione dell'ex Gil in corso Duca di Genova a Ostia e la struttura, futura sede del comando della polizia locale e del Giudice di Pace, è diventata una discarica abusiva a cielo aperto dove viene gettato di tutto. Ritrovo di senza casa e disperati che lasciano ovunque i resti dei bivacchi e anche di pusher che lì nascondono qualche dose di hashish e marijuana. Un cantiere, insomma, ostaggio del degrado e dell'incuria. Una situazione di stallo provocata dalla mancanza di tecnici che dovrebbero occuparsi della variante al progetto, indispensabile per la ripresa delle opere. La carenza di professionisti è saltata fuori durante la commissione Trasparenza durante la quale è emerso come il Campidoglio abbia tagliato i fondi per la consulenza di "Risorse per Roma", la società in house di Roma Capitale che si occupa della progettazione di importanti opere. Senza "esperti" che modifichino il progetto originale, l'edificio storico di corso Duca di Genova rischia di rimanere ostaggio del degrado. Il cantiere si è fermato già tre volte dopo l'avvio della riqualificazione partita nel 2021. Prima il ritrovamento di un bassorilievo risalente a oltre 70 anni fa che ha bloccato gli interventi solo per poche ore. Il tempo necessario per consentire agli esperti della Sovrintendenza di studiarlo e metterlo in sicurezza.

Poi l'assenza del nulla osta antisismico che ha rallentato le opere, quindi la «demolizione e la bonifica di tutte le infrastrutture che non hanno una funzione statica aveva spiegato qualche mese fa l'assessore municipale ai Lavori Pubblici, Guglielmo Calcerano in corso d'opera ci siamo resi conto che a causa di difficoltà tecniche occorre modificare il progetto con una perizia di variante». Che, tuttavia, potrebbe non arrivare per il taglio dei fondi destinati agli esperti. A tranquillizzare polizia locale e cittadini ci ha pensato però il presidente del X Municipio, Mario Falconi.

LE RASSICURAZIONI

«È vero i lavori sono fermi, ma ci sono prospettive di ripresa chiarisce il mini sindaco - perché il direttore dell'ufficio tecnico del Municipio ha già presentato una variante al progetto che nell'arco di due mesi dovrà essere approvata dal Genio Civile». La variante, secondo Falconi, riguarda inoltre solo una parte della struttura. «Nell'area non interessata alla variante aggiunge il presidente - i lavori riprenderanno entro questa estate. Gli uffici sono già al lavoro per favorire la ripartenza e velocizzare la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana molto importante per il nostro territorio. Il nostro obiettivo è quello di chiudere il cantiere entro il 31 dicembre 2024, e tutti i tecnici stanno lavorando in sincronia per raggiungere tale traguardo. Nessuna criticità riscontrata è tale da poter pensare alla non realizzazione di un progetto che gioverà all'intero litorale in termini di rigenerazione urbana conclude il mini sindaco - ma anche all'amministrazione stessa in termini economici e di gestione».