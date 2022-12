Ostia, la mattina del 1 gennaio torna il bagno di Capodanno: ecco il programma

E’ uno degli appuntamenti più pazzi ma tra i più veri dell’anno: è la grande bellezza del classico bagno di Capodanno di Ostia che ormai dura da ben 12 anni (dal lontano 2013, ndr). Il Bagno è un appuntamento fisso per chi vuole cominciare il nuovo anno con un buon auspicio. I più coraggiosi come l’altr’anno con costume cappellino o cuffia sfideranno le temperature invernali (dai termometri degli ultimi giorni forse autunnali) e i droni della Polizia che ci sarano solo per controllo della sicurezza (e che l’anno scorso facevano rispettare il divieto di assembramento anti-covid, ndr). l'appuntamento è per il 1° gennaio alle 11.00 in punto ovviamente presso lo stabilimento balneare Belsito di piazza Sirio 11 del Lido di Ostia dove oltre agli organizzatore e Luciano Vietri papà e patron della Swimming Travel che negli anni passati ha legato il suo nome a manifestazioni del calibro della Traversata del Bosforo di Istanbul, dello Stretto dI Messina, della Olbia Ostia, della Palma De Maiorca, della Capri-Napoli e della Swimming Race, il circuito di gare in acque libere in lago e mare che si svolge tutti gli anni all'interno del Lazio, oltr a loro ci saranno gli oltre 200 afecionado e abbonati che come ogni anno non perdono l’occasione per rinnovare l’auspicio di un anno migliore con un brindisi.

E' quello che sottolinea anche l’ex campionessa di marcia Giuliana Salce classe 1955, medaglia d’oro sui 3 chilometri ai campionati del mondo di Parigi del 1985 e primatista mondiale sui 5 chilometri nel 1983, e l’olimpionico di nuoto a Roma 1960 Giuseppe Avellone attuale detentore di svariati record master e trofei nazionali, classe 1943 (entrato in acqua a 13 anni e all’età di 17 è andato alle Olimpiadi del ‘60 a Roma) e che dal 2014 non perde mai un appuntamento. «Saremo lì come l'anno scorso e come abbaimo fatto tutti gli anni per noi è un appuntamento immancanbile». Quindi forza tutti invitati all’appuntamento più pazzo dell’anno.