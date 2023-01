Ostia, oltre 250 per il bagno di Capodanno. «È stato bellissimo, siamo andati fuori controllo»

Questa mattina ad Ostia nella giornata di Capodanno è andata in scena il bagno beneaugurale della “Grande bellezza” del primo dell’anno. Un rituale che va avanti ormai da 12 inverni. Un fiume di gente ha invaso la cittadina lidense grazie anche ad una giornata autunnale molto calda accompagnato delle migliaia di curiosi e turisti che hanno assistito divertiti dallo stabilimento Belsito di via Sirio. Più di 250 persone hanno affrontato le acque gelide antistante la battigia dello stabilimento di lungomare Duilio: «E’ stato bellissimo, è andata oltre ogni aspettativa, siamo andati fuori controllo - dice Luciano Vietri della Swimming Travel che ha organizzato l’evento - oltre 250 sono stati solo quelli che hanno fatto il bagno, ma in tutto con i curiosi che guardavano dallo stabilimento sicuramente eravamo più del doppio, c’erano australiani, belgi e dall’Italia sono arrivati da Como e perfino da Genova».

Ostia, folla di partecipanti per il bagno di Capodanno

In spiaggia anche due campionissimi del calibro di Giuliana Salce ex marciatrice classe 1955, medaglia d’oro sui 3 chilometri ai campionati del mondo di Parigi del 1985 e primatista mondiale sui 5 chilometri nel 1983, e l’olimpionico di Roma 1960, Giuseppe Avellone, classe 1943 e che dal 2014 non perde mai un appuntamento e che tutte le mattine si allena al Foro italico per un’ora e mezza. In spiaggia anche il più anziano di 80 anni e il più giovane Diego di 11 anni alla sua quarta esperienza del bagno. «Adesso il prossimo appuntamento sarà l’8 gennaio con il record dell’ora di nuoto nella piscina del Nautilus alla Romanina - conclude Vietri - il primo vero appuntamento in acque libero invece ci sarà a maggio a Castel Gandolfo». L’11 giugno poi ci sarà il grande appuntamento al Centro federale di Ostia per la staffetta benefica “12 ore”, una raccolta di fondi i cui proventi verranno devoluti all’AISM. Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Saranno presenti tutti gli azzurri che di solito si alleano al centro federali lidense, i più grandi del calibro di Paltrinieri, Acerenza, Verani, De Memme e altri ancora.