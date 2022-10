​Natale in spiaggia, boom di prenotazioni a Ostia: pronti anche i mercatini

Pranzo di Natale in spiaggia quest'anno. «Abbiamo ricevuto già diverse prenotazioni», racconta uno dei ristoranti di Ostia. Passare il 25 dicembre al mare non è insolito. Ma non in costume. A renderlo possibile, però, è il clima estivo di questi giorni. La riva è presa d'assalto dai bagnanti, che sfruttano le giornate di sole per la tintarella e mangiare sul bagnasciuga. Non è difficile vedere persone persino con un calice di vino e i piatti mangiare guardando l'orizzonte.

Roma, bus gratis a Natale per lo shopping: così il Campidoglio combatte la crisi

I pacchetti turistici per le Maldive (e altre mete) sembrano ormai lontani. La "novembrata" ha reso più mite il clima. «Sembra inizio settembre», commentano i ristoratori. E invece è quasi novembre. Con gli addobbi natalizi che invadono le strada, è sempre più possibile immaginare che l'albero, quest'anno, bisognerà arricchirlo sulla spiaggia.

Se continua sto caldo quest’anno i mercatini di Natale li mettono in spiaggia. — Peanuts Buffer (@dbric511) October 21, 2022

I mercatini al mare, a Ostia, sono già arrivati. Il Christmas Beach Market era un'iniziativa che si era svolta lo scorso anno al lido con grande successo. Di certo, nel 2022, è facile aspettarsi che sarà replicata.