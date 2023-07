Sabato 15 Luglio 2023, 07:20 - Ultimo aggiornamento: 07:21

È allarme furti all'interno delle auto parcheggiate da romani e turisti prima di scendere in spiaggia. Dall'inizio della stagione sono decine le macchine prese di mira dai ladri in lungomare Paolo Toscanelli che agiscono soprattutto «tra mezzogiorno e le 5 del pomeriggio denunciano cittadini, commercianti e ristoratori e poi di nuovo in serata». Rompono i vetri e portano via tutto ciò che trovano all'interno, a volte rimanendo solo con un pugno di mosche in mano, ma costringendo i proprietari ad investire centinaia di euro per riparare i danni. «Non ne possiamo più di raccogliere le lamentele dei nostri clienti e più in generale dei villeggianti che vengono a Ostia lamenta Maurizio Pasqualoni, titolare dello stabilimento Don Pepe ci sono stati anche turisti stranieri che sono tornati a riprendere l'auto e l'hanno trovata vandalizzata e ripulita da borse e oggetti che avevano lasciato all'interno. Con i miei colleghi e con i commercianti della zona aggiunge cerchiamo di dargli una mano come possiamo, ma la carenza di controlli non aiuta. Non è un bel biglietto da visita per il mare della Capitale».

In realtà in quel tratto di lungomare Toscanelli è stato istituito il divieto di parcheggio, ma la scarsità di posti auto e soprattutto la presenza dei posteggiatori abusivi nelle strade parallele e perpendicolari al lungomare, spinge molti a lasciare la macchina in divieto di sosta. «Ci sono villeggianti che preferiscono prendere la multa - aggiunge Pasqualoni - piuttosto che alimentare l'illegalità e il lavoro nero degli abusivi. Sono loro che andrebbero perseguiti, ma i controlli non ci sono, se non per fare le multe il fine settimana».

L'allarme lanciato da residenti e operatori economici, tuttavia, non riguarda solo i furti all'interno delle auto. C'è la paura di passeggiare la sera per la presenza di bande di ragazzi nordafricani che scippano coetanei, strappandogli le catenine d'oro. Un fenomeno che va avanti da tempo e che è diventato ormai un allarme sociale. Uno di questi giovani, appena 19 anni di origine egiziana, è stato fermato un paio di settimane fa dalla polizia locale in piazza dei Ravennati. Era insieme a un complice che è riuscito a fuggire e insieme avevano appena rubato la collanina d'oro a un adolescente che stava camminando con un gruppo di amici. La presenza di molti senza casa nell'ex Colonia Vittorio Emanuele contribuirebbe, secondo i cittadini, ad aumentare la paura. «Molti sono tranquillissimi e non danno fastidio a nessuno dicono residenti e balneari altri, invece, quando si ubriacano diventano violenti. Non capiamo per quale motivo il Decimo Municipio e il Campidoglio non riescano a trovare una soluzione dignitosa e civile dove ospitare queste persone che invece hanno bisogno di aiuto per vivere e magari per ritrovare e stessi».