Fiumicino, i vecchi bilancioni del faro "pescano" nella sabbia

Dagli storici bilancioni del faro a Fiumicino non è più possibile pescare. Gran parte delle otto “palafitte” sono rimaste a secco nel senso che la sabbia si è sostituita al mare. L’insabbiamento del tratto costiero all’interno del futuro approdo turistico si è esteso anche all’ingresso del porticciolo “Il faro” dove ormeggiate 250 piccole imbarcazioni. La costruzione dell’antemurale del bacino, la cui concessione è passata oggi alla Royal Caribbean, ha praticamente favorito l’azione delle correnti marine che hanno di fatto opera di “ripascimento” della costa. In alcuni punti è tornata una spiaggia profonda circa 80 metri e a ridosso della scogliera che protegge il porticciolo, dove sorgono i bilancioni, il fondale si è ridotto a meno di un metro. La metà delle strutture adibite alla pesca sono a secco e stanno cadendo a pezzi circondate dal degrado. «Ci preoccupa l’insabbiamento del bacino dove prevista la costruzione del porto turistico – dice l’assessore all’Ambiente, Roberto Cini – che rappresenta un problema ambientale e un rischio per la navigazione. Non vogliamo entrare in merito al progetto dell’approdo ma mi soffermo sul fatto che è necessario un intervento anche a tutela dell’attività del porticciolo molto gettonato dai residenti e dai turisti romani. Per cui chiediamo alla società “Fiumicino Waterfront”, controllata dalla Royal, un intervento di dragaggio dell’approdo e di valutare se trasferire la sabbia sulla costa nord di Fregene dove è in corso il ripascimento dell’arenile».