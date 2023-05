Fiumicino: passerella guasta sollevata dall'autogrù e la flotta peschereccia può tornare in mare

Dopo tre giorni di stop la flotta peschereccia di Fiumicino è tornata in mare. Ostaggio della passerella guasta, la pesca è stata ricevuta dal neo-sindaco Mario Baccini che ha predisposto immediatamente una soluzione tampone per rimuovere la situazione di stallo legata al suo sollevamento. Nel giro di poche ore all’opera una gigantesca autogru che ha alzato le due ante dell’attraversamento pedonale, fermo a causa del sistema idraulico in tilt. I tecnici della ditta Schiavi hanno infatti provveduto a bloccare i due impalcati, facendo ricorso a robusti tiranti in acciaio, ancorandoli a ridosso delle torri in attesa dell’arrivo di nuovi meccanismi adibiti al sollevamento della fatiscente e pesante struttura. Questo ha permesso al traffico fluviale di tornare alla normalità e ai 25 pescherecci di prendere il largo per la giornata di pesca. Qualche disagio invece si è registrato per i pedoni che sono stati costretti a superare la Fossa Traianea utilizzando il ponte “2 giugno”, problema risolto con l’attivazione di bus-navetta messi a disposizione dei cittadini per recarsi nel centro storico di Fiumicino e viceversa per raggiungere l’Isola Sacra.

Fiumicino, pescatori in difficoltà a causa dell'avanzata del cuneo salino nel Tevere: «Danni ai pescherecci ormeggiati lungo le banchine»

È dunque tornato il sorriso sul volto degli infuriati pescatori che ribadiscono l’importanza della costruzione di una nuova passerella perché quella attuale ha creato solo enormi incertezze al traffico fluviale e alla sicurezza dei natanti. «Ringraziamo la nuova amministrazione e in particolare la sensibilità del primo cittadino – sottolinea Gennaro Del Prete, presidente della coop Pesca romana – che circa due ore dalla proclamazione si è reso disponibile, in sintonia con il comandante della Capitaneria di porto, Giuseppe Strano, a ascoltare la disperazione della categoria e a trovare una tempestiva soluzione al problema passerella che si strascinava da giorni».