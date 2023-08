Fiumicino: un drone per stanare chi abbandona o dà fuoco ai rifiuti in strada

Un drone per scovare chi abbandona i rifiuti oppure dà fuoco ai cumuli di immondizia lungo le strade del comune di Fiumicino. È l’ultima trovata dell’assessore all’Ambiente che stamani ha fatto volare il sofisticato apparecchio, munito di telecamera collegata all’operatore, lungo via Monte Cadria e via Costalunga, a sud dell’Isola Sacra, con particolare attenzione ai cantieri nautici di Fiumara grande in prossimità dei quali spuntano come funghi discariche di sporcizia. Il drone del tipo “Dji Mavic II pro” è stato manovrato dai volontari della Misericordia supportati dalla Polizia locale che alle fine delle operazioni ha perlustrato circa 10 ettari di territorio. Agli operatori ora il compito di osservare da vicino alcune situazioni su cui l’obiettivo del “grande fratello” si è concentrato.

«Abbiamo accettato con molto entusiasmo questa collaborazione con l’amministrazione comunale alla quale forniremo tutti i servizi oggetto di convenzione e tra questi c’è l’impiego del drone», dice Massimiliano D’Alessandri, responsabile Area emergenza della Misericordia.

La task force impegnata nel monitoraggio per frenare l’azione degli sporcaccioni è stata notata da molti passanti. «Si è reso necessario intervenire sul controllo del territorio non solo per le discariche ma per la costante presenza di nuvole di fumo che investono la zona urbanizzata – commenta Stefano Costa, assessore all’Ambiente -. Il nostro obiettivo è la guerra agli “zozzoni” che deturpano la bellezza delle nostre cittadine. Abbiamo iniziato da questo scacchiere e ora proseguiremo nelle altre località del comune con l’intento di potenziare la presenza dei droni per combattere quanti si rendono protagonisti di danni ambientali che non dovranno più dormire tranquilli».