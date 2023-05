Django viene adottato ma torna al canile dopo 12 giorni, la padrona: «I gatti in casa non l'hanno accettato»

«La storia potrebbe essere una delle tante - le parole di Maurilia Amoroso dell’Ente nazionale protezione animali di Roma - se non fosse che Django è un cane “vecchietto” di 16 anni buono, tranquillo, in cerca di calore, affetto e un cuscino su cui dormire gli ultimi anni della sua vita, non si merita di morire in gabbia, come tanti del resto, ma dopo averlo illuso per quasi due settimane strazia il cuore vederlo, i suoi occhi sono tristi e non mangia, è in buona salute e vorremmo cercare qualcuno amorevole che lo adotti».

Django è un meticcio senza pretese di taglia medio-contenuta che per 12 giorni era stato adottato e finalmente aveva trovato i suoi padroni, se non che, la convivenza con i tre gatti (soprattutto con uno dei tre) non ha funzionato e i padroni a malincuore e in lacrime hanno dovuto restituirlo al canile di Muratella dove lo avevano prelevato due settimane prima.

«Django è tranquillo ama le persone i cani e anche i gatti, ma se sono loro a vedersi minacciati questo è un altra cosa - dice Rita della Lega Nazionale per la Difesa del Cane della sezione Ostia di cui se n’è occupata - era stato affidato il 29 gennaio 2023 e sii era illuso di aver trovato casa e un bel cuscinone caldo dove dormire ma dopo pochi giorni si è ritrovato nuovamente in una gabbia di cemento. E’ stato trovato il 12 dicembre del 2022 in balia di se stesso in zona Giardini di Corcolle - Lunghezza a Roma e nessuno è mai venuto a reclamarlo. Lui è un nonnino speciale che merita un’altra chance di dormire su una cuccia soffice e calda che possa fargli dimenticare il cemento umido e freddo del suo box».

Adottare un cane anziano, portarlo via dal box del canile per regalargli una famiglia nell'ultima parte della sua vita, è un grande dono d'amore reciproco. Ma Rita ci ha parlato anche di altri amici pelosi che sono in canile alla Muratella che aspettano dei padroni come Skott trovato il 1 marzo che vagava in zona Boccea con chip e medaglietta ma con il proprietario che è risultato sempre irraggiungibile. Skott era stato adottato da cucciolo in un canile della Sardegna ed ora si ritrova nuovamente in gabbia al canile della Muratella merita anche lui un’altra occasione. Oppure di Sally, di 12 anni orfana del suo papà venuto a mancare improvvisamente e ritrovatasi da sola senza nessun parente che la ospitasse, occhi che cercano amore e pronti a dare tutto fino al loro ultimo respiro.

Per info e adozione: LNDC sez. Ostia - Rita 333.2729049