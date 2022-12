Roma, a Fiumicino sbarcato il primo volo dalla Cina: via ai tamponi obbligatori su tutti i passeggeri

A Fiumicino è arrivato stamattina alle 5:44 il volo da Chongqing, della compagnia Hainan Airlines. Si tratta del primo volo arrivato dalla Cina allo scalo romano, dopo la decisione di ieri, da parte dell'assessorato alla Salute della Regione Lazio, di riprendere i test anti Covid per i passeggeri provenienti dalla Cina, e dopo che il ministro della Salute Schillaci ha disposto l'obbligatorietà dei tamponi antigenici obbligatori per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina ed il transito in Italia. I test allo scalo romano per i viaggiatori, subito dopo lo sbarco, si svolgeranno in un'area dedicata e non accessibile a persone non autorizzate. A metà pomeriggio è previsto l'arrivo di un altro volo dalla Cina, proveniente da Hangzhou ed operato dalla compagnia Air China, ed in serata il terzo ed ultimo volo della giornata, da Wenzhou, con la compagnia China Eastern Airlines.

Il piano di D'Amato

L’impennata dei casi della Covid-19 in Cina probabilmente causato dal mix dell’allentamento delle misure, dalla minore efficacia dei vaccini tra cui il Sinovac che sono stati somministrati nel Paese e dalla sottovariante della Omicron (tra cui anche Gryphon, scientificamente classificata come Xbb 1.5), preoccupa anche Roma e il Lazio. La Regione si è messa in allerta anche perché fanno riflettere i numeri giunti da un controllo fatto a Milano, allo scalo di Malpensa, con un positivo su due tra i passeggeri arrivati dalla Cina il giorno di Santo Stefano.

L’area test Covid dello scalo (al Terminal 3) e che doveva chiudere a fine anno, resterà invece attiva. «Le nostre squadre coordinate dall’istituto Spallanzani già all’alba saranno presenti all’aeroporto internazionale di Fiumicino. I casi positivi saranno sequenziali e posti in isolamento fiduciario - spiega l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato - Fiumicino è stato il primo hub europeo ad eseguire i tamponi in aeroporto, conquistando il premio di scalo più sicuro al mondo». La situazione è preoccupante a tal punto che l’assessore si spinge a considerare le ipotesi con tinte più fosche. «Se necessario - sottolinea - metteremo in atto tutte le iniziative previste dall’Unità di Crisi per lo scenario di rischio elevato. È stato un errore sottovalutare le notizie che provenivano da giorni dalla Cina».

Nel caso in cui si dovessero notare evoluzioni preoccupanti della patologia, dunque, nel Lazio si potrebbero seguire misure che il ministero della Salute concorderà con le Regioni. Intanto, la rilevazione dei casi Covid registrata ieri nel Lazio ha fatto notare come su 2.559 tamponi molecolari e 15.768 tamponi antigenici (per un totale di 18.327 tamponi), ci siano stati 3.132 nuovi casi positivi al virus Sars Cov-2, 2.250 in più rispetto al giorno precedente. Stabili i decessi: ieri, erano cinque. Mentre scendono (seppur di poco, giusto di 12) i ricoverati (sono 665). Venticinque le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva e sono 2.237 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17%. I casi a Roma sono a quota 1.648. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 485 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 727 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 436 i nuovi casi e zero i decessi; nella Asl Roma 4 sono 88 i nuovi casi e nessun morto; nella Asl Roma 5 sono 240 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 6 sono 268 i nuovi casi e zero i decessi. Nelle province si registrano 888 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 240 nuovi casi e un decesso; nella Asl di Latina sono 458 i nuovi casi e nessun decesso; nella Asl di Rieti sono 72 i nuovi casi e zero morti e nella Asl di Viterbo sono 118 i nuovi casi e zero decessi.