Acilia, nel X municipio apre un nuovo centro antiviolenza: a Roma sarà il dodicesimo

Anche il X municipio avrà il il suo centro Antiviolenza (Cav) territoriale che sarà messo a disposizione a tutela di tutte le donne vittime di maltrattamenti. L’amministrazione municipale ha individuato i locali idonei che sono al primo piano della villetta che ospita il Centro Anziani in piazza dei Sicani ad Acilia vicino via Ostiense. «I frequentatori del centro hanno compreso l’importanza del servizio e stanno collaborando - spiega l’Assessora municipale alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Denise Lancia - L’immobile, situato nei pressi della fermata della linea Roma-Lido, necessita di alcuni interventi di adeguamento per i quali abbiamo stanziato fondi nel bilancio di previsionale 2023. Al termine dei lavori il dipartimento Pari Opportunità pubblicherà il bando per l’affidamento quinquennale del servizio». Quello di Acilia a Roma sarà il dodicesimo centro la cui funzione è quella di svolgere attività di consulenza psicologica e legale, sostegno, formazione, promozione, sensibilizzazione e prevenzione, orientamento e accompagnamento al lavoro. Grazie all’accoglienza telefonica, ai colloqui personali, tutte le donne sono aiutate nel loro percorso di uscita dalla violenza. Il primo contatto avviene con operatrici qualificate che, dopo una prima valutazione telefonica, possono fissare un colloquio individuale per studiare, insieme a delle esperte, un percorso personalizzato. Nel Cav vengono poi forniti gli strumenti (psicologici, legali, etc.) per liberarsi dalla violenza e ogni donna può decidere se denunciare o meno i maltrattamenti subiti. Quello di Acilia sarà il dodicesimo centro sul territorio romano, invece dopo La Sapienza, Tuscia, Roma Tre, Cassino e Lazio Meridionale, con quello di Tor Vergata aperto due settimane fa si conclude il ciclo dei CAV previsti dalla Regione Lazio presso gli atenei laziali.

I Centri di Roma Capitale sono :

- Centro Antiviolenza "Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne" Via Aristide Leonori, 36

- Centro Provinciale per donne che non vogliono subire violenza (Associazione Differenza Donna) (Solidea) viale di Villa Pamphili, 100

- Centro Antiviolenza "Maree" (Associazione Differenza Donna) (Solidea) - Via Monte delle Capre, 23

- Centro per donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale "Prendere il volo" Via Monte delle Capre, 23

- Centro Antiviolenza "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez"Via di Torre Spaccata, 157

- Centro Antiviolenza Telefono Rosa Via Tor di Nona, 43

- Centro Antiviolenza Donna LISA via Rosina Anselmi, 41

- Municipio VI- Mercato di Torre Spaccata Associazione “Differenza Donna” Via Cornelio Sisenna, 53

- Municipio VII – Villa Lazzaroni Associazione “Casa delle Donne Lucha y Siesta”via Tommaso Fortifiocca, 71 (nell’ambito degli uffici del Municipio)

- Municipio VIII – Casale Rosa, Cooperativa sociale “Be Free” via di Grotta Perfetta 610

- Centro Antiviolenza presso l’Università Tor Vergata di Roma di via Columbia 1

- Centro antiviolenza dell’Università La Sapienza di Roma in viale dello Scalo San Lorenzo 61/B.