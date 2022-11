Giovedì 24 Novembre 2022, 14:59

Da Claudio Cecchetto alla Sfida di “Amici”, la storia di Caffa, talento di Ostia pronto al grande salto. Scrive canzoni, suona la chitarra, canta e adesso ha anche la sua band, parliamo di Niccolò Caffarelli giovane emergente paroliere del “Lido” i cui testi rimandano al pop romantico.

Ha solo 19 anni e frequenta il primo anno dell’Università Saint Louis indirizzo Canto pop, ma scrive e suona da quando ne aveva 16, scoperto allora da Claudio Cecchetto in un suo Contest su Instagram nel periodo pandemico: il suo “Ho solo 16 anni” è stato il vincitore della prima edizione del CC-Talent pubblicato su tutte le piattaforme musicali poi diventato un album prodotto da Cecchetto per la FRI Records e distribuito da Warner Music. Ed è salito alla ribalta ancor di più nel 2021, quando nel talent musicale di Amici di Maria De Filippi la “professoressa” Anna Pettinelli lo mise in sfida con LDA (Luca il figlio di Gigi D’Alessio), sfida che purtroppo non lo fece entrate nella “Casetta” del talent più famoso d’Italia.

Ma Niccolò va avanti e giovedì primo dicembre presenterà il suo ultimo singolo “Mannaggia” allo “Snodo” del Mandrione (a due passi dalla Casilina), associazione culturale che promuove, sviluppa e realizza iniziative in ambito artistico/culturale di giovani talenti emergenti. “Amici stretti lo siamo solo su Instagram... noi come Guardiola ai tempi del Barcellona... tu mi hai preso davvero ma non mi hai preso sul serio“ son sono alcune strofe dell’ultima fatica musicale di Caffa da sentire su Spotify o Amazon music come tutti gli altri suoi successi l’l’Ep dal titolo “Ho solo 16 anni” che contiene i brani: Appiccicato, Fuori di testa (videoclip girato a Canazei con la tik toker Elena Sofia Picone), Scarabocchi e graffiti, Tom tom e quelle uscite quest’anno (Viakal a gennaio, Distanzia a marzo, Dettagli a maggio, Canzoni da schiappa ad agosto e Mannaggia qualche giorno fa).

Caffa da poco suona con la sua band con il “suo” chitarrista Valerio Agulini, il percussionista Stefano Catalano, il bassista Dario Coderoni e il batterista Emanuele Bramante.

Il testo dell’ultimo singolo Mannaggia di Caffa racconta una storia d’amore conclusa ma in modo “consapevole”, un sound (che si avvicina a quello di Fulminacci) diverso dal Caffa di qualche mese fa, adesso accompagnato dalla band, una musica indi pop con testi da canzoni rap, “il nuovo cantautorato” dei giovani emergenti, lo ama chiamare lui.