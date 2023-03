Ostia, boom di furti nei parchi giochi: nel weekend gli ultimi due raid

Ladri di giochi, ma soprattutto di sogni a Ostia dove ignoti continuano a colpire i parchi giochi per i bambini. Gli ultimi furti solo nel fine settimana appena trascorso. Ad essere presi di mira il “Paradiso dei bambini” in piazza Francesco Conteduca e, ancora una volta, il luna park “Parco Lido” in piazza della Stazione Vecchia. Nel primo caso i malviventi hanno forzato la recinzione, sono entrati e hanno scassinato alcune macchinette distributrici di pupazzetti e giochini, portando via il denaro contenuto all’interno: circa seicento euro.

La notte successiva, quella tra sabato e domenica scorsi, sono tornati, passando questa volta dal cancello dopo aver tranciato la catena e il lucchetto messi dalla proprietà. Una volta all’interno hanno cercato invano di scassinare altri distributori: dopo alcuni tentativi andati a vuoto, hanno deciso di portarli via di pesi e caricarli verosimilmente su un furgone per svuotarli con calma. Un danno che in due notti di raid è costato quasi quattromila euro.

Boom di furti nei parchi giochi di Ostia, il raid in piazza della Stazione Vecchia

I ladri sono tornati a colpire anche al luna park in piazza della Stazione Vecchia a due passi dalla sede del X Municipio. Anche qui hanno scassinato le macchinette dei giochi portando via poche decine di euro. Si tratta dell’ennesimo saccheggio ai danni dell’area giochi che si aggiunge a quelli subiti dall’ all'istituto in via Mar dei Caraibi e Segurana dove ignoti hanno ripulito le casse dei distributori di snack e bevande.

Non solo parchi giochi, raid anche negli uffici del X Municipio

Presi di mira anche gli uffici del X Municipio. In particolare, quelli dell’Anagrafe dove ignoti hanno scassinato il cassetto delle cabine per fototessera automatiche, rubando qualche decina di euro.Tutti episodi denunciati regolarmente alle forze dell’ordine che nonostante il potenziamento dei controlli non sono ancora riusciti ad acciuffare i ladri. Non è ancora chiaro se si tratti della stessa banda, oppure se sia trattato di due gruppi distinti.