Roma, apre in via Suor Cesarina D’Angelo ad Acilia un asilo nido pronto da 6 anni e mai utilizzato

Apre in via Suor Cesarina D’Angelo 82-84 ad Acilia (a due passi dal Parco di ponte ladrone e Casal Bernocchi) un asilo nido pronto da 6 anni e mai utilizzato proprio per la mancata apertura della strada d’accesso che l’avrebbe servita e mai completata. In questi giorni si è proceduto ad aprire la strada (prolungamento di via Mellano) e quindi anche la scuola per l'infanzia, il nido finalmente potrà ospitare 60 bambini del quartiere. «Riapriamo la strada via Suor Cesarina D’Angelo e l’asilo nido entrambi chiusi da anni - dice il presidente della Commissione lavori pubblici e mobilità Leonardo di Matteo - è stato un lavoro in sinergia con Roma Capitale con il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica e quello del Patrimonio politiche abitative che grazie all’incontro del 16 novembre scorso con la Commissione della scuola abbiamo potuto accelerare la riapertura».

Con il sopralluogo successivo del 2 dicembre scorso i Dipartimenti di Roma Capitale, la Direzione tecnica del Municipio e la Polizia Locale del X Gruppo Mare hanno dato il via alla riapertura avvenuta a marzo di quest'anno, pochi giorni fa. «Siamo riusciti ad aprire la scuola dell’infanzia un risultato voluto e raggiunto da tutti - dice l’Assessore alla cultura, scuola e politiche giovanili Angela Mastrantoni - un risultato che i cittadini attendevano da almeno 6 anni questa scuola pronta e funzionale e in parte arredata ma non utilizzata gridava vendetta e si è finalmente aperta unitamente alla strada che la servirà». Un risultato che si aggiunge a quello ottenuto sempre ad acilia con la riapertura nel 2022 del plesso di via Eugenio Cisterna a San Giorgio di Acilia facente parte della scuola d’infanzia di via Orazio D’Amato che i cittadini attendevano da oltre 15 anni e che potrà ospitare fino a 150 nuovi bambini.