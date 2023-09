AMA Dove Vivi, il progetto dall'Associazione Tutela del Verde Giardino di Roma patrocinato dal municipio X

Quanto è importante preservare l’ambiente mediante iniziative ed eventi legati alla sensibilizzazione? Moltissimo, per questo ogni cittadino che ha voglia di fare volontariato per la pulizia di molti Parchi di Roma potrà recarsi sabato 16 settembre 2023 alle ore 09:00 nel quartiere Giardino (incrocio tra Via Paolo Stoppa e via Massimo Troisi), in occasione del World Clean Up Day (l’evento sociale mondiale di pulizia e recupero dei rifiuti abbandonati).

Come ogni anno, si terrà l’evento AMA Dove Vivi: progetto dell'Associazione Tutela del Verde Giardino di Roma, patrocinato dal municipio X. Roma produce oltre 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e sconta un livello di raccolta differenziata inferiore alla media nazionale (47% contro 61% nel 2019).

L’iniziativa consiste nel far diventare i cittadini volontari per un giorno.

Grandi e bambini infatti potranno partecipare ad una giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati (mozziconi di sigarette, pulizia dei marciapiedi dalle erbacce, taglio dell'erba) nelle seguenti aree:

Parco Lucio Battisti;

Parco Paolo Stoppa;

Parco di fronte al PIM;

Parco La Marmotta;

Parco Mia Martini.

L’associazione fornirà ad ogni partecipante, che dovrà venire munito di guanti, il materiale necessario ossia sacchi, rastrelli, pale, e “manine” raccogli rifiuti.

La giornata di raccolta potrà essere documentata con foto e video da inviare all’indirizzo tuteladelverde@gmail-com.