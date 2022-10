Gravissimo incidente stradale questa mattina in via Saponara ad Acilia. Un giovane a bordo di una Renault Modus ha perso il controllo della propria vettura finendo contro un muro e precipitando nel sottostante canale. Sul posto la Polizia Locale X Mare per i rilievi del caso.

