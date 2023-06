Acilia, corsi professionali sulla Cybersecurity. Nei prossimi due anni pronti 2mila assunzioni di giovani per il settore informatico

A Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana di Roma Capitale e della Prefettura, è stato sottoscritto un accordo triennale per abbattere la dispersione scolastica e contrastare la disoccupazione giovanile nella Regione, tra Leonardo SpA, Città Metropolitana di Roma e Regione Lazio, che mira a fornire con il connubio pubblico-privato l'accesso ad un'istruzione di qualità, dando ai giovani le competenze necessarie per affrontare il mercato del lavoro che porterà nei prossimi due anni a 2mila assunzioni nel settore della cybersicurezza e delle tecnologie innovative. Città Metropolitana gestirà in convenzione per la Regione Lazio sei Centri di formazione e organizzerà una serie di percorsi formativi, che si svolgeranno sia in aula che in “contesti lavorativi”. In alcuni casi sarà possibile sottoscrivere dei contratti di apprendistato di I o II livello, coerenti con il percorso formativo seguito.

In particolare, con questo accordo si andrà a sviluppare, con la collaborazione di Leonardo, un laboratorio ad Acilia, nel centro di formazione professionale per formare giovani, tra i 14 e i 18 anni, specializzati nella cyber security attraverso una serie di misure destinate a favorire il loro percorso scolastico e programmi di formazione che gli permetteranno di entrare nel mercato del lavoro, a partire proprio da Leonardo SpA. «La dispersione scolastica è un problema complesso che richiede un impegno congiunto da parte di tutti gli attori coinvolti. Questo di Acilia sarà solo l'inizio di un accordo che deve essere ampliato in altre zone del nostro territorio» sono state le parole dell’assessore alla Scuola ed alle Politiche giovanili del X municipio Andrea Morelli.