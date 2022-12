Giovedì 29 Dicembre 2022, 07:06

Dopo sette anni di attesa, bisognerà pazientare ancora fino a settembre prossimo quando, col nuovo anno scolastico, aprirà l'asilo nido di via Antonio Maccari ad Acilia. O, almeno, si spera che aprirà. Perché, di rinvio in rinvio, questo nido rimane chiuso. E «nel frattempo ha evidenziato in Commissione Lavori pubblici il capogruppo della Lega Fabrizio Santori di fronte ad una struttura pubblica inutilizzata, ha aperto un nido privato». Questo asilo sorge a poche decine di metri dall'ex punto verde qualità di Acilia Madonnetta. La scuola è pronta dal 2015 e il caso, in Commissione Lavori pubblici, è stato portato da Santori: «È una scuola fantasma finita al centro di un contenzioso con il costruttore. E a causa della prolungata chiusura le famiglie di Acilia sono costrette ad iscrivere i propri figli nelle strutture private».

L'ultimo impiccio è stato quello dell'impianto antincendio. «Si è verificato un problema legato al sistema antincendio, imperniato sulla presenza di idranti che, però, non potevano essere attivati a causa della scarsa pressione dell'acqua», ha chiarito il presidente della Commissione, Antonio Stampete (PD). Quindi è stato necessario scrivere un nuovo progetto antincendio. Adesso manca il collaudo dell'impianto termico. Poi bisognerà far passare la gestione al Municipio che si dice pronto a prendere in carico la struttura appena completati i collaudi. Ma ormai di aprire se ne parla a settembre prossimo.