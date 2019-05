Nuova Ztl, chiude il Tridente: da oggi stop anche alle moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il D-Day è arrivato. I fischietti dei vigili sono pronti a intimare l'alt agli scooter che tenteranno di oltrepassare la Ztl Tridente (A1), l'area compresa tra piazza del Popolo, via del Tritone, passeggiata di Ripetta, viale della Trinità dei Monti. Da oggi sarà vietato l'accesso ai motorini, anche se le telecamere dei varchi elettronici non sono ancora attive: si dovrà attendere un mese, quando terminerà la fase di pre-esercizio, ossia il collaudo degli apparecchi.IL DIVIETOIl provvedimento era stato rinviato a causa della chiusura delle tre stazioni metro della linea A (Repubblica, Barberini e Spagna). Ora che la fermata a due passi da Trinità dei Monti è stata riaperta, il divieto può partire, ma non mancano le polemiche, visto che il Centro, con le fermate Repubblica e Barberini ancora off limits, continua a non essere facilmente raggiungibile. Su via dei Due Macelli sono già comparsi i segnali di divieto: vietato proseguire, si può voltare a destra o a sinistra, ma sulle due ruote non si potrà più entrare nel Tridente.OCCHI ELETTRONICIIl divieto, già attivo per le automobili da oggi si estende anche alle moto e sarà in vigore dalle 6.30 alle 19.00 da lunedì a venerdì e il sabato dalle 10 alle 19 (esclusi i festivi). In pratica si tratta di un'isola nell'isola, una Ztl all'interno della Zona a traffico limitato del Centro storico. La nuova disciplina parte con quattro anni di ritardo: era stata istituita nel 2014, durante il mandato di Ignazio Marino e l'interdizione doveva essere operativa dal 7 gennaio del 2015, ma le telecamere non sono mai entrate in funzione e, soprattutto, il divieto non era ancora stato esteso ai ciclomotori. In pratica, la delibera esecutiva che faceva nascere la Ztl A1 non è stata mai rispettata e chi aveva il permesso per la Ztl Centro Storico entrava liberamente anche nell'A1. Insomma, l'isola non è mai esistita.LE POLEMICHEA scatenare polemiche il nuovo divieto per i motorini, mezzo di trasporto preferito per chi deve recarsi nel Tridente per motivi di lavoro o di studio. Generalmente le moto hanno libero accesso alla Ztl tutti i giorni, in tutte le ore, e possono sostare al suo interno negli spazi per i veicoli a due ruote. Ma da oggi il Tridentino sarà vietato alle due ruote. Sei i varchi controllati dalle telecamere, si trovano in via di Ripetta (incrocio con via dell'Oca), in via dei Pontefici (piazza Augusto Imperatore), in via Condotti (incrocio con largo Goldoni), via di Propaganda (incrocio con via Capo le case), in via di San Sebastianello (incrocio con viale della Trinità dei Monti) e in via del Gambero (incrocio con via delle Convertite).I PERMESSIIl permesso per la Ztl A1 può essere richiesto da residenti e domiciliati, lavoratori o artigiani che hanno la sede del loro lavoro nel Tridente. Come funziona la sosta? I residenti possono parcheggiare all'interno dell'area esponendo l'apposito tagliando oppure negli stalli a loro riservati: sono 280 e si trovano ad esempio in via di Passeggiata di Ripetta o in Lungotevere in Augusta. Stalli che da sempre gli abitanti considerano insufficienti, anche perché quasi sempre vengono occupati dai non residenti.