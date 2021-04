Pasqua in zona rossa: cosa si può fare nel Lazio? Pranzi, seconde case, parchi. Tutto quello che c'è da sapere

Torna la zona rossa per Pasqua a Roma e nel Lazio. E così tornano le domande. Si possono raggiungere le seconde case? Posso andare al parco per un picnic? E il pranzo dai parenti? Per il 3, 4 e 5 aprile (ovvero sabato Santo, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta) il Governo ha deciso che in tutta Italia si applicheranno le massime misure per evitare il contagio da Covid. E nella Regione guidata da Nicola Zingaretti, specialmente poi nella Capitale, si teme che le aree verdi, il litorale altri luoghi d'interesse possano essere presi d'assalto. Le restrizioni ci sono, ma non sono uguali a quelle del lockdown, perché ci sono alcune differenze. Vediamo quali.

Spostamenti

A che ora mi posso spostare?

Dalle 5 alle 22, dopo c'è il «coprifuoco». E quindi è consentito muoversi solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Posso andare in un'altra regione?

No. In questo caso è possibile solo per ragioni di lavoro, salute o necessità.

Posso andare a trovare amici, parenti e partner?

Sì, ma solamente una volta al giorno. Lo spostamento è consentito al massimo per due persone insieme a minori di 14 anni o persone con disabilità o non autosufficienti con cui si convive.

Posso andare al parco per un picnic?

No, non è consentito.

Auto

In quanti si può andare in auto?

Chi guida deve essere da solo davanti, mentre nei sedili posteriori ci possono essere massimo due persone per ciascuna fila (nel caso una macchina ne abbia più di una). C'è comunque l'obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina .

Messa

Posso andare in chiesa?

Sì, le chiese sono aperte per la veglia del Sabato Santo, che sarà anticipata per rispettare il coprifuoco che scatta alle 22. Si invitano le persone a scegliere la chiesa più vicina.

Ristoranti

Sono aperti i negozi?

Solo sabato 3 aprile, quelli consentiti dal codice Ateco. Domenica e lunedì possono rimanere aperti farmacie, edicole, tabaccai. Parrucchieri chiusi per i tre giorni.

Posso andare al bar o al ristorante?

No, sono chiusi per l’accesso al pubblico. Sono però aperti per l’asporto. Dalle 5 alle 18, senza restrizioni, mentre dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, ma è consentita alle enoteche e alle vinerie.

Sarà attiva la consegna a domicilio?

Si, senza limiti di orario.

Seconde case

Posso raggiungere la seconda casa?

Si possono raggiungere insieme al proprio nucleo familiare, ma bisogna avere un titolo (acquisito prima del 14 gennaio 2021) per provare la proprietà o l’affitto (basta esibire copia del contratto o autocertificarlo). Inoltre è necessario che la casa di destinazione non sia abitata da persone che non appartengano al nucleo familiare del proprietario.

Posso andare in una Regione diversa?

Lo spostamento è consentito anche se la casa si trova in una Regione diversa dalla propria, ma con alcune limitazioni. Alcune restrizioni si incontrano in Sardegna, Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige), Campania, Toscana e Sicilia.

Viaggi

Posso partire per andare all'estero?

Sì, come ha indicato il Viminale in una nota è possibile raggiungere l'aeroporto e poi partire.

Quali Paesi posso raggiunere?

Per turismo si può andare in: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Devo fare il tampone al ritorno?

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto sul punto. È necessario effettuare un tampone molecolare o rapido nel momento in cui si entra in Italia e poi sottoporsi a un periodo di quarantena di 5 giorni . Passato il quale è necessario effettuare un altro tampone .

Attività sportiva

Posso fare sport?

Si, ma da soli.

Dove posso andare per fare attività sportiva?

Non c'è il limite dei 200 metri dalla propria abitazione, perciò si può andare anche al parco. In bici o per fare jogging si può inoltre uscire dal proprio Comune .

