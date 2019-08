Roma, zaini pieni di attrezzi da scasso: fermati due minorenni in via Giulia

Giravano con gli zaini pieni di attrezzi da scasso. Due minorenni croati, di 13 e 14 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione Farnese perchè si aggiravano con fare sospetto tra i palazzi di via Giulia con gli zaini pieni di attrezzi per scassinare le abitazioni. I due ragazzini avevano chiave alterate e grimaldelli e fermati dai carabinieri sono stati affidati a una struttura di prima accoglienza per minori, individuata dalla sala operativa sociale di Roma Capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA