A Zagarolo, 100 metri prima della stazione ferroviaria, una donna si è sdraiata sui binari ed è stata travolta dal un convoglio proveniente da Roma in direzione Colleferro - Cassino pieno di pendolari. Attualmente la ferrovia in entrambe le direzioni è chiusa. Sul posto la Polizia Ferroviaria, i sanitari e medici del 118 che hanno accertato la morte della signora. Al momento sono in corso le indagini della scientifica per risalire all'identità della donna e alla dinamica dei fatti.