Visita del presidente cinese, traffico in tilt in centro: 34 bus "bloccati" in via del Tritone

Traffico congestionato nel centro di Roma per la visita del presidente cinese Xi Jinping. I vigili stanno effettuando blocchi "volanti" al passaggio del corteo presidenziale e ci sono ripercussioni sulla circolazione (ecco la mappa delle strade off limits). In particolare nella zona di via del Tritone si è formata una lunga coda con una trentina di autobus. Rallentamenti anche a piazza Barberini e a largo Santa Susanna.

Il presidente cinese questa mattina si è recato in visita al Quirinale e le strade della zona, da via Quattro Fontane a via Ventiqiattro Maggio, sono state bloccate. A piazza Venezia tuttavia la circolazione è abbastanza scorrevole. «C'è qualche problema ma nessuna paralisi - dicono alla centrale operativa dei vigili urbani in via della Consolazione - La situazione, rispetto ad altre volte, è abbastanza tranquilla».

