Writer imbrattano le volanti a Monteverde: due ragazzi identificati e denunciati

Identificati dopo due settimane e denunciati i due writer che hanno imbrattato con la vernice 3 volanti della polizia e le mura di cinta del Commissariato di zona e del Compartimento Polizia Postale del Lazio a Monteverde, a Roma. Il 26 aprile scorso gli agenti del Commissariato Monteverde avevano accertato che, durante la notte, erano state imbrattate, con la vernice, 3 autovetture di servizio parcheggiate davanti al Commissariato e le mura dell'edificio. Immediatamente sono partite le indagini e, analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali nelle vicinanze, gli investigatori hanno individuato dei ragazzi quali probabili autori dell’atto vandalico.

Roma, imbrattano con lo spray un vagone della metro: denunciati tre writer

Si è proceduto, poi, a comparare i fotogrammi acquisiti con quelli ripresi in un analogo precedente episodio, che aveva interessato il muro di cinta del Compartimento Polizia Postale Lazio, ed è emerso che i caratteri della scrittura, le firme apposte e l’abbigliamento utilizzato erano riconducibili alla stessa persona. Da ulteriori accertamenti nei luoghi frequentati dai “graffitari” romani, i poliziotti sono riusciti a risalire ad un giovane residente nel quartiere Monteverde e, dopo vari appostamenti, la stessa dirigente del commissariato di zona, Maria Chiaramonte, lo ha visto entrare in un parco pubblico insieme ad altri ragazzi. Portati negli uffici di Polizia, due di loro hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli “imbrattamenti” dei giorni precedenti e hanno consegnato i telefoni cellulari sui quali erano ancora conservate le immagini scattate nel corso del raid. In seguito sono stati denunciati per danneggiamento e deturpamento di cosa altrui.

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA