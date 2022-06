World Street Skateboarding a Roma: «Abbiamo vinto la scommessa»

«La tappa del worldskate al Colosseo sarà uno straordinario spot per Roma nel mondo. Un Grande Evento che, grazie alla copertura dei broadcast internazionali e ai milioni di follower dei campioni internazionali in gara, farà girare un'immagine moderna, pulita e sportiva di Roma». Lo ha detto l'assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. «Con il sindaco Gualtieri avevamo promesso la riqualificazione di quest'area, che è una delle cartoline più importanti di Roma. Grazie alla forte partnership con Sport e Salute, con la Soprintendenza Statale e con la Sovrintendenza Comunale - ha aggiunto l'assessore Onorato - siamo riusciti a recuperare un'area tristemente abbandonata da anni e che, finito l'evento, diventerà un nuovo playground con due campi sportivi polifunzionali e una pista di atletica di libera fruizione per i residenti e le scuole del quartiere».

«Nessuno si aspettava che i Mondiali di Skate potessero essere una scommessa così vincente quando li abbiamo ospitati al Foro Italico in piena pandemia lo scorso anno. Oggi siamo contenti di viverli qui con lo sfondo del Colosseo». Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute S.p.A., durante la presentazione del World Street Skateboarding di Roma 2022, in programma fino al 3 luglio al Parco di Colle Oppio. «Lo skate è uno strumento di traino per la pratica sportiva. Ci abbiamo sempre creduto, utilizzando un linguaggio giovane, quello delle nuove generazioni, non adeguatamente valorizzate in passato. In questa occasione lanceremo un programma culturale che unirà urban sport e arte, portando lo skate nelle scuole», ha concluso Cozzoli.