Willy Monteiro, i fratelli Bianchi davanti al gip: «Non lo abbiamo toccato». Le telecamere non hanno ripreso rissa

Willy Monteiro, i fratelli Bianchi respingono le accuse nell'interrogatorio davanti al gip: «Non lo abbiamo toccato». «Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati». È quanto hanno detto Marco e Gabriele Bianchi durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Dispiaciuti e distrutti

«Siamo dispiaciuti e distrutti perché accusati di un omicidio che non abbiamo commesso». È quanto hanno detto Marco e Gabriele Bianchi durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Le telecamere non hanno ripreso la rissa

«Le telecamere hanno ripreso solo l'arrivo e la partenza dell'auto dove a bordo erano presenti i fratelli Bianchi ma non hanno ripreso la scena della rissa». Lo afferma l'avvocato Massimiliano Pica al termine dell'interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al gip di Velletri. «Tutto sarebbe iniziato davanti al locale il 'Due di picchè tra due persone. È partito uno schiaffo per un apprezzamento ad una ragazza. La lite poi si sarebbe protratta fino all'edicola dove poi è successo il fatto. I fratelli Bianchi sono arrivati dopo perché erano andati a prendere degli amici che li avevano chiamati per andare a casa», ha spiegato il difensore.

