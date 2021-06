Roma, voragine si apre sotto betoniera: strada chiusa nel quartiere Appio Tuscolano

L'ennesima voragine si è aperta questo pomeriggio a Roma. Il manto stradale ha ceduto sotto una betoniera che stava effettuando dei lavori di manutenzione e consolidamento nei pressi di una palazzina in via Todi, nel quartiere Appio Tuscolano. Poco dopo le ore 15 una pattuglia della Polizia locale del VII gruppo Appio è intervenuta per mettere in sicurezza l'area e ha avviato le procedure necessarie per la rimozione del mezzo, tuttora in corso, attraverso l'ausilio dei vigili del fuoco. Il personale della Polizia locale ha provveduto alla necessaria chiusura della strada nel tratto interessato, da via Otricoli a via Campello sul Clitunno.

